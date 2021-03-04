У Львові патрульний поліцейський вистрілив собі в голову

За попередньою інформацією, патрульний вистрілив собі в голову випадково

У Львові 4 березня патрульний поліцейський під час шикування вистрілив собі в голову. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у мережі Facebook.

«Сьогодні зранку після шикування в управлінні патрульної поліції на вулиці Перфецького з невідомих причин працівник патрульної поліції вистрілив собі в голову на роботі», – написав Зінкевич.

За його словами, наразі є непідтверджена інформація, що таке сталося через необережне поводженням зі зброєю. Зараз працюють слідчі, вони встановлюють усі обставини. Патрульний помер.

Наразі офіційної інформації щодо цього повідомлення немає.

Нагадаємо, в Мукачево Закарпатської області сталася стрілянина посеред вулиці. Поранення отримав один чоловік. Уточнюється, що інцидент стався на вулиці Стефаника. В цей же час патрульним надійшов виклик про стрілянину.

За попередньою інформацією, до стрілянини привів конфлікт між двома чоловіками. Словесна перепалка переросла спочатку в бійку, а потім один з них дістав з кишені пневматичну зброю і вистрілив в іншого, вціливши в груди.

У Шевченківському районі Харкова 22 лютого посеред вулиці сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік.