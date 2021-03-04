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    У Львові патрульний поліцейський вистрілив собі в голову

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    Зараз працюють слідчі, вони встановлюють обставини події - У Львові патрульний поліцейський вистрілив собі в голову
    Зараз працюють слідчі, вони встановлюють обставини події
    Фото: Ігор Зінкевич/Facebook

    За попередньою інформацією, патрульний вистрілив собі в голову випадково

    У Львові 4 березня патрульний поліцейський під час шикування вистрілив собі в голову. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у мережі Facebook.

    «Сьогодні зранку після шикування в управлінні патрульної поліції на вулиці Перфецького з невідомих причин працівник патрульної поліції вистрілив собі в голову на роботі», – написав Зінкевич.

    За його словами, наразі є непідтверджена інформація, що таке сталося через необережне поводженням зі зброєю. Зараз працюють слідчі, вони встановлюють усі обставини. Патрульний помер.

    Наразі офіційної інформації щодо цього повідомлення немає.

    Нагадаємо, в Мукачево Закарпатської області сталася стрілянина посеред вулиці. Поранення отримав один чоловік. Уточнюється, що інцидент стався на вулиці Стефаника. В цей же час патрульним надійшов виклик про стрілянину.

    За попередньою інформацією, до стрілянини привів конфлікт між двома чоловіками. Словесна перепалка переросла спочатку в бійку, а потім один з них дістав з кишені пневматичну зброю і вистрілив в іншого, вціливши в груди.

    У Шевченківському районі Харкова 22 лютого посеред вулиці сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік.

    Теги: Львівщина депутат Львів стрілянина Ігор Зінкевич
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