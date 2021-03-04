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    Херсон попрощався із загиблим на Донбасі морпіхом

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    Сергій Моісєєнко був молодшим сержантом військової части А2777 морської піхоти - Херсон попрощався із загиблим на Донбасі морпіхом

    Сергій Моісєєнко був молодшим сержантом військової части А2777 морської піхоти

    Фото: Суспільне Херсон

    Виконуючи бойове завдання 32-річний боєць загинув внаслідок обстрілу окупантів

    У середу, 3 березня, у Херсоні відбулася церемонія прощання із загиблим молодшим сержантом морської піхоти 32-річним Сергієм Моісєєнком.

    Про це повідомляє пресслужба ОДА.

    Зазначається, що на церемонію прийшли родичі, побратими, громадяни, а також представники влади.

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    Моісєєнко був молодшим сержантом 1 взводу, 1 роти військової части А2777 морської піхоти. Виконуючи бойове завдання він загинув внаслідок обстрілу окупантів.

    Зазначимо, у районі проведення операції Об’єднаних сил в результаті ведення противником обстрілу позицій зі стрілецької та снайперської зброї 28 лютого загинув молодший сержант Моісєєнко Сергій Олександрович.

    Протягом 28 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого загинув український захисник.

    Теги: смерть військові Херсон Операція Об’єднаних сил поховання
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