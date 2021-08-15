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    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)

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    Та сама вілла за 100 тисяч на добу - В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)
    Та сама вілла за 100 тисяч на добу
    Фото: booking.com

    За 100 тисяч вас оселять на віллі із чотирма спальнями

    Відпочити в Одесі, витративши майже 100 тисяч гривень за ніч? Легко! Готель «Kadorr Hotel Resort & Spa», що на Французькому бульварі, пропонує зняти номер на одну ніч за 94 905 гривень.

    Щоправда, за ці гроші ви отримаєте не просто кімнату, а віллу на 680 м2 із чотирма спальнями, двома вітальнями та п’ятьма ванними. Аби остаточно розвіяти сумніви відпочивальників, що варіант надзвичайно вигідний, в оголошенні додають: «Сніданок включено».

    Також гостям обіцяють безкоштовний Wi-Fi і паркування. На території готелю є спа-центр з критим басейном, хамамом і гідромасажною ванною.

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    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)
    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)
    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)
    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)
    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)
    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)
    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)
    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)
    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)
    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)
    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)
    Фото: booking.com

    У мережі активно обговорюють таку пропозицію відпочинку. Так, у Instagram спільноти dtp.odessa зазначають, що дорогі номери є досить популярними та переважно не бувають порожніми.

    «На Карибах три місяці можна відпочивати». «Терміново брати, адже навіть сніданок безкоштовний». «Майже задарма», – пишуть у коментарях.

    Раніше ми розповідали про квартири, які здають в Одесі. Пропозиції на ринку є на усі смаки і на будь-який гаманець: від пристойних апартаментів до «трешових» кімнат завбільшки з коробку.

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    Теги: Одеса гроші відпочинок ціни готель Instagram
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    В Одесі здають готелю за 100 тисяч за добу (фото)