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    У День захисту дітей маленьких одеситів запрошують на свято

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    У День захисту дітей маленьких одеситів запрошують на свято

    У Центрі надання адмінпослуг для маленьких гостей проведуть майстер-клас з розпису пряників, конкурс дитячого малюнка і сеанс аквагриму

    1 червня 2019 року в Центрі надання адміністративних послуг Одеської міськради для маленьких одеситів проведуть свято, приурочене Міжнародному дню захисту дітей.

    Цього дня для учасників торжества заплановано проведення безлічі цікавих заходів.

    Так, об 11:00 дітям запропонують відвідати майстер-клас з розпису пряників. А о 12:45 майстра аквагриму зможуть перетворити малюків у казкових героїв і персонажів улюблених мультиків.

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    З 14:00 для маленьких гостей свята проведуть щорічний конкурс дитячого малюнка «Центр надання адмінпослуг очима дітей». Участь у конкурсі допомагає дітям проявити себе, розкривати творчий потенціал і долучитися до мистецтва.

    Для участі в майстер-класі і конкурсі дитячого малюнка необхідно попередньо зареєструватися на сторінці Facebook Департаменту надання адміністративних послуг.

    На завершення заходу всіх дітей чекають приємні сюрпризи, а учасників майстер-класу і конкурсу дитячого малюнка - подарунки і призи.

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