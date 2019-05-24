У День захисту дітей маленьких одеситів запрошують на свято



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У Центрі надання адмінпослуг для маленьких гостей проведуть майстер-клас з розпису пряників, конкурс дитячого малюнка і сеанс аквагриму

1 червня 2019 року в Центрі надання адміністративних послуг Одеської міськради для маленьких одеситів проведуть свято, приурочене Міжнародному дню захисту дітей.

Цього дня для учасників торжества заплановано проведення безлічі цікавих заходів.

Так, об 11:00 дітям запропонують відвідати майстер-клас з розпису пряників. А о 12:45 майстра аквагриму зможуть перетворити малюків у казкових героїв і персонажів улюблених мультиків.

З 14:00 для маленьких гостей свята проведуть щорічний конкурс дитячого малюнка «Центр надання адмінпослуг очима дітей». Участь у конкурсі допомагає дітям проявити себе, розкривати творчий потенціал і долучитися до мистецтва.

Для участі в майстер-класі і конкурсі дитячого малюнка необхідно попередньо зареєструватися на сторінці Facebook Департаменту надання адміністративних послуг.

На завершення заходу всіх дітей чекають приємні сюрпризи, а учасників майстер-класу і конкурсу дитячого малюнка - подарунки і призи.