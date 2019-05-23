У «Борисполі» побудують восьмиповерховий готель



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Термінал D аеропорту «Бориспіль»

Готель буде розташований за паркінгом в районі терміналу D

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» розповіли про будівництво нового готельного комплексу, який буде споруджено інвестором на власній території, прилеглій до території повітряної гавані.

Зокрема, як передає ЦТС, про це сьогодні повідомив комерційний директор аеропорту Георгій Зубко під час презентації концепції розвитку авіапідприємства до 2035 року.

«За гроші інвестора розроблено проект нового готельного комплексу, на який «Бориспіль» витрачатися не буде», - зазначив він.

За його словами, готель буде розташований за паркінгом в районі терміналу D. Площа його становитиме 12 тис. кв. м. У 8-поверховому готелі буде 264 номери.

«Зараз ми дивимося попередній проект, на даний момент вони риють котлован, визначають для себе оператора і, я думаю, що навіть в цьому будівельному сезоні, так званому літньому, вони почнуть будівельні роботи», - додав Зубко

Раніше генеральний директор аеропорту Павло Рябікін повідомив, що в «Борисполі» планують побудувати чотири готелі. Будівництво одного із них мало розпочатися навесні цього року.