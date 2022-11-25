Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ затримала зрадника, який хотів злити росіянам дані про «Азов» (фото)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
СБУ затримала зрадника, який хотів злити росіянам дані про «Азов» (фото)
фото: СБУ

Чоловік розраховував стати «головним поліцейським» столиці та Київської області у разі захоплення регіону

Військова контррозвідка та слідчі СБУ провели спецоперацію із викриття колишнього співробітника МВС України, який вирішив перейти на бік країни-агресора. Щоб показати свою «користь» рашистам, він зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України, повідомили в пресцентрі СБУ. 

Чоловік планував особисто передати дані до посольства РФ у Будапешті на флешці. Втім співробітники СБУ затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон.

З початком повномасштабної агресії зрадник проживав на території Білої Церкви, був активним прибічником «русского мира», але керувався не тільки ідеологічними мотивами. Зокрема, розраховував стати «головним поліцейським» столиці та Київської області у разі захоплення регіону.

Ця особа перебувала на прямому контакті із російським диверсантом Ігорем Безлером, а також підтримувала дружні зв’язки з іншими представниками так званої «міліції днр». Саме за їхньою «наводкой» затриманий почав збирати засекречені дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху «Азов», а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

5 фото
На весь екран
фото: СБУ

Встановлено, що окрім картотеки українських «силовиків», він збирав інформацію і про важливі об’єкти ЗСУ: бази, склади, арсенали, місця їх розташування.

Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайдено пістолет Макарова, символіку терористичної організації «днр» та забороненої в Україні комуністичної партії.

Усі вилучені матеріали відправлено на експертизу. Наразі затриманому планується повідомлення про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники військової контррозвідки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Читайте також: Батько Суровікіна, перемир’я та духопідйомні українські пісні. Що тепер болить кремлівській пропаганді
Теги: батько зрада кордон партії пістолет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Уряд пропонує скасувати підсумкову атестацію для випускників 2023 року
Уряд пропонує скасувати підсумкову атестацію для випускників 2023 року
Нова хвиля іміграції: на кордоні з Польщею утворились великі черги з автівок
Нова хвиля іміграції: на кордоні з Польщею утворились великі черги з автівок
Розвідка назвала іноземні компанії, які допомагають РФ скеровувати ракети в Україну
Розвідка назвала іноземні компанії, які допомагають РФ скеровувати ракети в Україну
СБУ затримала зрадника, який хотів злити росіянам дані про «Азов» (фото)
СБУ затримала зрадника, який хотів злити росіянам дані про «Азов» (фото)
В Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія – Шмигаль
В Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія – Шмигаль
Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги
Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
93K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
52K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни
46K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу
32K
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
13K
Зеленський висловився про повернення Криму невійськовим шляхом

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту