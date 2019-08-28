Апеляційний суд залишив власника одеського готелю Чорного в СІЗО



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Раніше Чорному суд обрав запобіжний захід - 60 діб слідчого ізолятора без права вийти під грошову заставу

Судді визнали переконливими аргументи звинувачення, яке наполягало, що, зокрема, є ризик втечі Чорного за кордон

Одеський апеляційний суд 28 серпня залишив в слідчому ізоляторі власника згорілого готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного.

Таку постанову судова колегія під головуванням Олександра Толкаченка винесла у середу, вивчивши доводи прокуратури і захисників бізнесмена, пише «Думская».

Судді визнали переконливими аргументи звинувачення, яке наполягало на тому, що Чорний обґрунтовано підозрюється в порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі дев’яти людей, що є ризик його втечі за кордон, що він може впливати на свідків.

Суд скасував ухвалу Київського райсуду Одеси і частково задовольнив апеляційну скаргу Чорного, але в підсумку запобіжний захід залишився тим же - утримання під вартою. Таким чином бізнесмен залишатиметься в СІЗО як мінімум до середини жовтня.

Як відомо, 20 серпня Київський райсуд Одеси обрав власнику готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному запобіжний захід - 60 діб слідчого ізолятора без права вийти під грошову заставу.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01:39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.