Бізнес на педофілах. У Одесі банда злочинців, до якої входив полісмен, заробляла на любителях неповнолітніх

Заманювали нібито на зустрічі, а потім брали гроші за мовчання

У Одесі судитимуть п’ятьох членів організованої злочинної групи, яка нібито організовувала «проведення часу» для педофілів, а коли ті потрапляли в пастку – «заарештовували» їх за розбещення неповнолітніх і «вирішували» питання за гроші.

У обвинувальному акті сказано, що складу банди входив поліцейський Полку поліції особливого призначення ГУНП в Київській області. Тепер «бізнесменів» звинувачують у незаконному позбавленні волі та вимаганні. Про це інформує прокуратура Одеси.

«Схема злочинної діяльності полягала у тому, що співучасники, під приводом сумісного проведення дозвілля, заманювали потерпілих до заздалегідь орендованих приміщень, де у подальшому, представляючись працівниками поліції, разом з діючим поліцейським, звинувачували потерпілих у розбещенні неповнолітніх, повідомляли про, начебто, затримання за підозрою у вчиненні злочину та вимагали від них за «вирішення питання» не притягнення до кримінальної відповідальності від 2 до 4 тисяч доларів США", – йдеться в повідомленні Одеської прокуратури.

Для переконливості спритники використовували символіку Національної поліції і посвідчення та жетон поліцейського.

Під час обшуків у них виявили наркотичні засоби та вибухівку.

Раніше повідомлялося, що в Арцизі на Одещині жахлива трагедія. Загинула 16-річна дівчина. Вона намагалася дістати телефон з туалету і впала у вигрібну яму, де задихнулася шкідливими випарами.

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