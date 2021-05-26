Помер, не дочекавшись вироку. У США розкрили злочин 50-річної давності

21 травня, правоохоронці отримали ордер на арешт священника, але ввечері того ж дня він помер у лікарні

Розслідування смерті 13-річного Даніеля Крото почали ще у квітні 1972 року

Прокурори у США закрили справу про смерть підлітка в штаті Массачусетс у 1972 році. Правоохоронці встановили, що вбивцею був наближений до його сім'ї католицький священник, але притягнути його до відповідальності не вдалося. У день, коли видали ордер на його арешт, він помер. Про це повідомили на сайті прокуратури округу Хампден, що у Массачусетсі.

Розслідування смерті 13-річного Даніеля Крото почали ще у квітні 1972 року, коли його тіло знайшли у річці Коннектикут в місті Чікопі. Хлопчик був одягнений у речі, які він носив попереднього дня у місцевій католицькій школі.

Протягом 49 наступних років правоохоронці намагалися з'ясувати, що з ним сталося. Вони проаналізували тисячі документів та матеріали, забрані протягом десятків років.

У березні 2020 року, коли співробітники відділу невирішених справ працювали з детективами поліції штату, вони звернули увагу на лист від вбивці Даніеля. У 2004 році лист без підпису нібито отримав місцевий католицький священнослужитель Річард Лавін.

Лавін близько спілкувався з родиною загиблого підлітка: вони познайомились у 1967 році, коли священника призначили до парафії Святої Марії в Спрінгфілді.

Даніель був наймолодшим з п'яти хлопчиків у родині. Він та його брати були міністрантами у священнослужителя Річарда Лавіна, тож часто з ним спілкувалися. Зокрема Лавін брав хлопців на виїзди без батьків та кілька разів запрошував Даніеля залишитися у домі його батьків у Чікопі. У 2005 році його позбавили духовного сану, зокрема через численні скарги про домагання.

Священник зацікавив слідчих ще на початку розслідування через плутані та незвичні заяви, які він давав ще у перші дні після вбивства. Наприклад, заявляв, що ніколи не був з хлопчиком на одинці (що було не так), збрехав, коли востаннє його бачив, та навіть питав у слідчого чи буде кров на камені, якщо використати його та викинути у річку.

Експерт з криміналістичної лінгвістики вирішив порівняти листа, який нібито отримав священник, з його іншими листами. Експертиза показала, що їхні мовні закономірності збігаються, тож Лавін міг і сам його написати.

У квітні та травні 2021 року правоохоронці вкотре допитували Лавіна, але той відмовлявся визнавати провину, ще й намагався заплутати слідство. Під час допитів чоловік був у лікарні, бо мав деякі захворювання, але не перебував під дією жодних ліків, що могли б вплинути на його відповіді.

Однак він зробив деякі заяви, що вказували, що саме він бачив хлопчика востаннє, привів його до річки, напав на нього та залишив там. За деякий час, за даними слідчих, священник повернувся на місце і побачив як хлопчик плавав обличчям донизу у річці, але не допоміг йому та не повідомив про це його батьків.

У п'ятницю, 21 травня, правоохоронці отримали ордер на арешт священника на основі зібраних доказів. Однак ввечері того ж дня він помер у лікарні.

Родина хлопчика висловила жаль, що винного у смерті Даніеля так і не вдалося притягнути до відповідальності, однак подякувала правоохоронцям, які довели справу до кінця.

Тим часом, у Миколаєві поліція затримала місцевого жителя, який підозрюється у вбивстві відомого історика-краєзнавця Володимира Щукіна.