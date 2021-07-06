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    Одеський чиновник забув українську мову і не зміг виступити на засіданні (відео)

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    Єдина фраза, яку міський обранець зміг видавити із себе: &laquo;Це питання знаходиться на постійному контролі...Як це?&raquo; - Одеський чиновник забув українську мову і не зміг виступити на засіданні (відео)
    Єдина фраза, яку міський обранець зміг видавити із себе: «Це питання знаходиться на постійному контролі...Як це?»
    Фото: Скріншот відео NEWS_UA

    Борис Панов в Одесі очолює управління капітального будівництва Одеської міськради

    В Одеській міськраді чиновники намагаються говорити українською мовою і часом не спроможні логічно викласти хід своїх думок. Нещодавно на засіданні міськради чиновник Борис Панов запнувся і не зміг відповісти українською мовою. Відповідне відео з’явилося на каналі Youtube.

    «Депутати Одеської міськради намагаються розмовляти українською мовою. Начальник управління капітального будівництва Борис Панов м особливо цінний кадр – забув слово українською і просто завис», – написали під відео.

    Єдина фраза, яку міський обранець зміг видавити із себе: «Це питання знаходиться на постійному контролі...Як це?» – на цьому його невдалий виступ закінчився.

    Борис Панов в Одесі очолює управління капітального будівництва Одеської міськради.

    Нагадаємо, у магазині одягу в Одесі стався скандал через українську мову. В магазин на вулиці Рішельєвській зайшли чоловік і жінка і зажадали обслужити їх російською мовою. Однак продавець відмовилася.

    Тоді чоловік вирішив написати скаргу в книзі скарг і пропозицій. В цей час жінка продовжувала обурюватися. «Ця теляча мова. Якби ми з вами жили по-людськи, то, мабуть, домовилися б, як усі нормальні люди», – сказала вона.

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    Теги: депутат Одеса мова чиновник скандал
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    Одеський чиновник забув українську мову і не зміг виступити на засіданні (відео)