Одеський чиновник забув українську мову і не зміг виступити на засіданні (відео)

Борис Панов в Одесі очолює управління капітального будівництва Одеської міськради

В Одеській міськраді чиновники намагаються говорити українською мовою і часом не спроможні логічно викласти хід своїх думок. Нещодавно на засіданні міськради чиновник Борис Панов запнувся і не зміг відповісти українською мовою. Відповідне відео з’явилося на каналі Youtube.

«Депутати Одеської міськради намагаються розмовляти українською мовою. Начальник управління капітального будівництва Борис Панов м особливо цінний кадр – забув слово українською і просто завис», – написали під відео.

Єдина фраза, яку міський обранець зміг видавити із себе: «Це питання знаходиться на постійному контролі...Як це?» – на цьому його невдалий виступ закінчився.

Борис Панов в Одесі очолює управління капітального будівництва Одеської міськради.

Нагадаємо, у магазині одягу в Одесі стався скандал через українську мову. В магазин на вулиці Рішельєвській зайшли чоловік і жінка і зажадали обслужити їх російською мовою. Однак продавець відмовилася.

Тоді чоловік вирішив написати скаргу в книзі скарг і пропозицій. В цей час жінка продовжувала обурюватися. «Ця теляча мова. Якби ми з вами жили по-людськи, то, мабуть, домовилися б, як усі нормальні люди», – сказала вона.