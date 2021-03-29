Covid-19 на Вінниччині: виявлено 365 нових випадки

У країні виявили 178 смертей від коронавірусної хвороби за останню добу

Станом на ранок 29 березня на Вінниччині зафіксували 56 236 випадків інфікування коронавірусом. Кількість виявлених хворих зросла на 365 випадків за добу.

Як повідомляється на сайті РНБО, всього в Україні зафіксовано 1 652 409 випадків інфікування коронавірусом. За добу кількість виявлених інфікованих зросла на 8346 людей.

Усього в Україні вже зафіксували одужання 1 303 500 людей, з них 2875 – за останню добу. У країні виявили 32 132 смерті від коронавірусної хвороби, з них 178 – за останню добу.

Тим часом, в Україні почали карати тих, хто поширює через соціальні мережі неправдиву інформацію про пандемію коронавірусу й вакцини. Відомо, що штраф за таке правопорушення невеликий. І часто суди і зовсім закривають справи через відсутність доказів або закінчення термінів для покарання.

Юристи кажуть, насправді довести в суді, що людина поширювала в соцмережах неправдиву інформацію, складно. Але боротьбу з фейками проводити необхідно.

В Коломиї відбудеться суд над жінкою, яка у Facebook оприлюднила інформацію про вакцину від коронавірусу, стверджуючи, що вона нібито не пройшла всіх етапів випробувань.