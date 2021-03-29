Меркель повідомила про нову пандемію в Німеччині

Британський штам коронавірусу кардинально змінив епідемічну ситуацію в Німеччині

Лідерка Німеччини Ангела Меркель виступила за дотримання суворих обмежувальних заходів карантину через пандемію COVID-19. Про це повідомляє ARD.

Канцлер Німеччини підкреслила, що зараз країна перебуває у дуже складній ситуації.

«Рік тому я говорила: ситуація серйозна, сприймайте її серйозно. Але ситуація влітку, на початку осені не була такою, але зараз я хочу це повторити. Ми повинні зламати цю третю хвилю на останньому відрізку пандемії, поки вакцинація не матиме ефект, але інструментів зараз не вистачає», – сказала вона.

Пані канцлер акцентувала увагу на тому, що британський штам коронавірусу змінив епідеміологічну картину Німеччини.

«У нас нова пандемія. Люди кажуть: чого ми домоглися завдяки локдауну? Якби у нас був старий вірус, то локдаун приніс би той успіх, який нам потрібен, але у нас новий вірус, який більш агресивний, заразний і смертоносний. Тому потрібно ще раз напружитися, щоб вакцинація була успішною. До того, як це сталося, ми повинні робити те, що ми вже знаємо – скорочувати контакти, працювати з дому, в крайніх випадках обмежувати можливість залишати будинок», – підсумувала вона.

Нагадаємо, що днями Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині. Вона заявила, що послаблень на Великдень, який православні західного обряду цьогоріч відзначають з 1 по 5 квітня, в країні не буде. За словами Меркель, в цей період буде діяти «принцип скорочення контактів, будуть вихідні».

Посилять карантин і в Австрії. У магазини Відня почнуть пускати лише з негативним тестом на коронавірус.