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    Пожежа на Одещині: вогонь охопив 2 гектари

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    Загиблих та травмованих унаслідок займання немає - Пожежа на Одещині: вогонь охопив 2 гектари
    Загиблих та травмованих унаслідок займання немає
    фото:ДСНС

    Наразі причину пожежі встановлюют

    В місті Ізмаїл Одеської області зайнявся очерет поблизу озера. За даними рятувальників, вогонь охопив два гектари. Про таке повідомили у пресслужбі ДСНС регіону.

    Там розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 19:07 28 березня. Рятувальники встановили — зайнявся очерет поряд з озером.

    Пожежу повністю загасили о 21:15 на площі два гектари. Загиблих та травмованих унаслідок займання немає, запевнили в пресслужбі. Наразі причину пожежі встановлюють. До її ліквідації залучали 11 рятувальників та 3 пожежні машини.

    Тим часом, трьох людей врятовано сьогодні, 29 березня, під час гасіння пожежі у багатоповерховому будинку столиці. Як стало відомо, повідомлення про пожежу на просп. Академіка Глушкова, 37, що у Голосіївському районі столиці, надійшло о 01:18. На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що з вікна квартири на девʼятому поверсі йде густий чорний дим. Рятувальники відразу приступили до оперативного розгортання та евакуації людей. В ході розвідки було встановлено, що загоряння виникло в квартирі на девʼятому поверсі 21-поверхового житлового будинку. Вогнеборці негайно ж приступили до гасіння.

    Теги: пожежа ДСНС земля Ізмаїл Одещина рятувальники
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