Covid-19 в Одеській області: 163 нових випадки

На лікуванні в міській інфекційній лікарні перебувають 130 пацієнти з Covid-19

П′ять людей померли

163 випадки захворювання на Covid-19 офіційно зареєстровані в Одеській області за минулу добу.

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, 5 людей померли.

81933 випадки коронавируса зафіксовані в Одеській області за весь час, 1339 осіб померли, 73846 одужали, 6748 хворіють, у 84073 підозрюють коронавірус.

Усього за минулу добу в Україні виявлені 5082 випадок захворювання на коронавирус, 140 осіб померли.

1232246 випадків Covid-19 підтверджені в країні за весь час, 23229 осіб померли, 1055406 одужали, 153611 хворіють.

Станом на вечір 3 лютого, в міських лікарнях Одеси є 300 вільних місць для пацієнтів з Covid-19.

На лікуванні в міській інфекційній лікарні перебувають 130 пацієнтів з Covid-19. 41 людина перебуває в стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 89 пацієнтів, з них двоє підключені до апаратів ШВЛ.

Нагадаємо, за минулу добу на території Одеської області за даними ДУ «Одеський лабораторний центр МОЗ України» лабораторно підтверджено коронавірус методом ПЛР у 177 осіб.