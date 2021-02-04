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    Covid-19 в Одеській області: 163 нових випадки

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    На лікуванні в міській інфекційній лікарні перебувають 130 пацієнти з Covid-19 - Covid-19 в Одеській області: 163 нових випадки
    На лікуванні в міській інфекційній лікарні перебувають 130 пацієнти з Covid-19
    фото: radiosvoboda.org

    П′ять людей померли

    163 випадки захворювання на Covid-19 офіційно зареєстровані в Одеській області за минулу добу. 

    За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, 5 людей померли.

    81933 випадки коронавируса зафіксовані в Одеській області за весь час, 1339 осіб померли, 73846 одужали, 6748 хворіють, у 84073 підозрюють коронавірус.

    Усього за минулу добу в Україні виявлені 5082 випадок захворювання на коронавирус, 140 осіб померли.

    1232246 випадків Covid-19 підтверджені в країні за весь час, 23229 осіб померли, 1055406 одужали, 153611 хворіють.

    Станом на вечір 3 лютого, в міських лікарнях Одеси є 300 вільних місць для пацієнтів з Covid-19.

    На лікуванні в міській інфекційній лікарні перебувають 130 пацієнтів з Covid-19. 41 людина перебуває в стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 89 пацієнтів, з них двоє підключені до апаратів ШВЛ.

    Нагадаємо, за минулу добу на території Одеської області за даними ДУ «Одеський лабораторний центр МОЗ України» лабораторно підтверджено коронавірус методом ПЛР у 177 осіб.

    Теги: Одеса статистика коронавірус
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