Оперативні дані МОЗ: рівень захворюваності коронавірусом невпиннно зростає
Найбільше хворих виявлено у Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській областях та Києві
В Україні станом на ранок 4 лютого зафіксовано 5082 нових випадків коронавірусу. Це майже на дві тисячі більше пацієнтів у порівнянні з даними минулої доби (3 285).
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Також протягом доби:
- здійснено тестувань – 42 112, (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036);
- госпіталізовано – 1 893 особи;
- летальних випадків – 140 осіб;
- одужало – 9 933 пацієнтів.
- захворіло – 1 232 246 осіб;
- одужало – 1 055 406 осіб;
- летальних випадків – 23 229 осіб
- проведено ПЛР-тестувань – 63 247 75
Коронавірус в областях
- м. Київ – 342 випадки;
- Вінницька область – 235 випадків;
- Волинська область – 112 випадків;
- Дніпропетровська область – 223 випадки;
- Донецька область – 159 випадків;
- Житомирська область – 282 випадки;
- Закарпатська область – 299 випадків;
- Запорізька область – 253 випадки;
- Івано-Франківська область – 354 випадки;
- Київська область – 189 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 77 випадків;
- Львівська область – 308 випадків;
- Миколаївська область – 97 випадків;
- Одеська область – 163 випадки;
- Полтавська область – 160 випадків;
- Рівненська область – 173 випадки;
- Сумська область – 133 випадки;
- Тернопільська область – 222 випадки;
- Харківська область – 299 випадків;
- Херсонська область – 55 випадків;
- Хмельницька область – 429 випадків;
- Черкаська область – 182 випадки;
- Чернівецька область – 177 випадків;
- Чернігівська область – 134 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутися країні до адаптивного карантину. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення.