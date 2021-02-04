Оперативні дані МОЗ: рівень захворюваності коронавірусом невпиннно зростає

Найбільше хворих виявлено у Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській областях та Києві

В Україні станом на ранок 4 лютого зафіксовано 5082 нових випадків коронавірусу. Це майже на дві тисячі більше пацієнтів у порівнянні з даними минулої доби (3 285).

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Також протягом доби:

здійснено тестувань – 42 112, (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036);

госпіталізовано – 1 893 особи;

летальних випадків – 140 осіб;

одужало – 9 933 пацієнтів.

захворіло – 1 232 246 осіб;

одужало – 1 055 406 осіб;

летальних випадків – 23 229 осіб

проведено ПЛР-тестувань – 63 247 75

За весь час пандемії в країні:

Коронавірус в областях

м. Київ – 342 випадки;

Вінницька область – 235 випадків;

Волинська область – 112 випадків;

Дніпропетровська область – 223 випадки;

Донецька область – 159 випадків;

Житомирська область – 282 випадки;

Закарпатська область – 299 випадків;

Запорізька область – 253 випадки;

Івано-Франківська область – 354 випадки;

Київська область – 189 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 77 випадків;

Львівська область – 308 випадків;

Миколаївська область – 97 випадків;

Одеська область – 163 випадки;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 133 випадки;

Тернопільська область – 222 випадки;

Харківська область – 299 випадків;

Херсонська область – 55 випадків;

Хмельницька область – 429 випадків;

Черкаська область – 182 випадки;

Чернівецька область – 177 випадків;

Чернігівська область – 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутися країні до адаптивного карантину. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення.