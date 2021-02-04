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    Пандемія коронавірусу

    Оперативні дані МОЗ: рівень захворюваності коронавірусом невпиннно зростає

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    Оперативні дані МОЗ: рівень захворюваності коронавірусом невпиннно зростає
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше хворих виявлено у Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській областях та Києві

    В Україні станом на ранок 4 лютого зафіксовано 5082 нових випадків коронавірусу. Це майже на дві тисячі більше пацієнтів у порівнянні з даними минулої доби (3 285).

    Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

    Також протягом доби:

    • здійснено тестувань – 42 112, (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036);
    • госпіталізовано – 1 893 особи;
    • летальних випадків – 140 осіб;
    • одужало – 9 933 пацієнтів.
    За весь час пандемії в країні:
    • захворіло – 1 232 246 осіб;
    • одужало – 1 055 406 осіб;
    • летальних випадків – 23 229 осіб
    • проведено ПЛР-тестувань – 63 247 75

    Коронавірус в областях

    • м. Київ – 342 випадки;
    • Вінницька область – 235 випадків;
    • Волинська область – 112 випадків;
    • Дніпропетровська область – 223 випадки;
    • Донецька область – 159 випадків;
    • Житомирська область – 282 випадки;
    • Закарпатська область – 299 випадків;
    • Запорізька область – 253 випадки;
    • Івано-Франківська область – 354 випадки;
    • Київська область – 189 випадків;
    • Кіровоградська область – 25 випадків;
    • Луганська область – 77 випадків;
    • Львівська область – 308 випадків;
    • Миколаївська область – 97 випадків;
    • Одеська область – 163 випадки;
    • Полтавська область – 160 випадків;
    • Рівненська область – 173 випадки;
    • Сумська область – 133 випадки;
    • Тернопільська область – 222 випадки;
    • Харківська область – 299 випадків;
    • Херсонська область – 55 випадків;
    • Хмельницька область – 429 випадків;
    • Черкаська область – 182 випадки;
    • Чернівецька область – 177 випадків;
    • Чернігівська область – 134 випадки. 

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутися країні до адаптивного карантину. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна хвороби уряд вірус коронавірус
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