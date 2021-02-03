Домашнє насильство на Одещині: двох чоловіків притягнуть до відповідальності

Жінка просила вгамувати 26-річного сина

Двох жителів Одеської області притягнуть до відповідальності за домашнє насильство.

Обидва правопорушники зловживали спиртними напоями та простягали руки до рідних, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Першою до правоохоронних органів по допомогу звернулася 51-річна жителька Березівського району. Жінка просила вгамувати 26-річного сина, який кидався до неї в бійку. Коли за викликом прибули правоохоронці, він спробував вдарити і їх. На правопорушника поліцейські оформили матеріали про вчинення домашнього насильства за частиною 1 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, після чого доставили його до центральної районної лікарні для проходження огляду на стан сп’яніння. У медичному закладі нетверезий чоловік накинувся на лікаря. Коли ж поліцейський став зловмиснику на заваді, він збив його з ніг і травмував ногу. В результаті, окрім адміністративної відповідальності, молодикові доведеться понести ще й кримінальну: за результатами проведеного досудового розслідування йому повідомили про підозру в хуліганстві за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України та насильстві щодо працівника правоохоронного органу за ч.2 ст.345 того ж Кодексу. Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Наступною була 43-річна жителька Білгород-Дністровського району, яка поскаржилася на співмешканця. Громадянка розповіла дільничному, що чоловік, з яким вона проживала більше десяти років, систематично проявляв агресію щодо неї, але останнім часом перейшов усі межі і став бити її, що змусило жінку забрати спільного сина і піти з дому.

На 47-річного правопорушника поліцейський склав протокол про домашнє насильство та виніс терміновий заборонний припис, яким заборонив протягом 10-ти діб контактувати зі своєю співмешканкою. Чоловіка правоохоронець попередив, що в разі невиконання припису та повторного вчинення аналогічного правопорушення його буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Зараз же йому загрожує штраф від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб. Для надання кваліфікованої допомоги жертві насильства про цей випадок поліцейський повідомив у районну соціальну службу.

Поліцейські наголошують: про випадки домашнього насильства говорити не соромно і не страшно. У правоохоронців є багато важелів, щоб притягнути до відповідальності кривдників, єдине – треба повідомити про них до найближчого підрозділу поліції, своєму дільничному або на спецлінію «102».

Нагадаємо, під Одесою батько лупцював свого сина, йому на перший раз виписали штраф.