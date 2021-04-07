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    Весняний призов на Одещині: до ЗСУ мають прикликати 775 строковиків

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    До ЗСУ уже призвали першу сотню строковиків - Весняний призов на Одещині: до ЗСУ мають прикликати 775 строковиків
    До ЗСУ уже призвали першу сотню строковиків
    фото: Суспільне

    Ті, хто мають вищу освіту, служитимуть рік, решта – півтора року

    Першу сотню строковиків з Одещини відправили до лав Збройних сил України. Загалом до ЗСУ планують призвати 775 чоловіків. Про це в коментарі «Суспільному» повідомив начальник відділу призову Одеського обласного територіального центру комплектування Сергій Скоробогатько.

    За його словами, ті, хто мають вищу освіту, служитимуть рік, решта – півтора року. Загалом до ЗСУ потраплять 775 призовників з Одеської області.

    «За цей тиждень буде відправлено 160 призовників до лав Збройних сил України. Їх будуть відправляти до місць постійної дислокації військових частин, крім повітряних сил та військово-морських. Всього буде відправлено з Одеської області 775 чоловіків», – сказав Скоробогатько.

    Тим часом, у межах весняного призову поповнити лави українського війська мають 695 юнаків з Вінниччини.

    За словами тимчасово виконуючого обов’язки військового комісара Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олександра Збрищака, призиватимуть юнаків віком від 18 до 27 років.

    Із них до лав Збройних Сил України планується призвати 245 осіб, до Національної гвардії України – 265, Державної прикордонної служби України – 150, Державної спеціальної служби транспорту – 35.

    Теги: ЗСУ армія Одещина
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