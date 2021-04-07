Covid-19 на Одещині: в області підтвердили інфікування «британським» штамом

За даними МОЗ, 72 пацієнти з Одеси та області повторно захворіли на Covid-19

Цей штам відрізняється коротким інкубаційним періодом в 1-3 дні, має втричі більшу заразність та частіше спричиняє смерть

На Одещині у пацієнтів, які захворіли на Covid-19, підтвердили інфікування «британським» штамом коронавірусу. Він міг спричинити зростання захворюваності та збільшення кількості смертей, повідомили в Одеському обласному лабцентрі МОЗ України.

Там пояснили, що усі 12 зразків аналізів відібрали протягом березня та відправили до референс-лабораторії в Києві. Дослідження проводили в лабораторіїї ВООЗ, розташованій у Лондоні.

Результати надійшли до Центру громадського здоров’я України 5 квітня. Як зазначили в МОЗ, цей штам відрізняється коротким інкубаційним періодом в 1-3 дні, має втричі більшу заразність та частіше спричиняє смерть інфікованих.

«На нашу думку, саме циркуляція «британського» штаму вірусу і стала причиною різкого зростання захворюваності та летальності в Одеській області з другої половини лютого поточного року. Якщо з початку лютого в області щодоби реєструвалось в середньому 150-200 хворих, то в березні 700 та більше (максимально за добу – 1606)», – пояснили в лабцентрі.

Також у регіоні зросла кількість повторних інфікувань. За даними МОЗ, 72 пацієнти з Одеси та області повторно захворіли на Covid-19.

Тим часом, за минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерть від Covid-19. За офіційними даними 6 квітня одужало 11 472 ковід-пацієнтів.

«Здійснено тестувань за добу – 140 224 (зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397)», – повідомив міністр.