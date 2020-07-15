В Одесі грабіжники змусили чоловіка віддати гроші, погрожуючи зґвалтувати дружину



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Троє чоловіків проникли до квартири, де напали на господаря та його дружину

Грабіжники викрали більше 10 тисяч доларів та вироби з золота

В Одесі грабіжники напали на родину і змусили чоловіка віддати гроші під погрозами зґвалтування дружини. Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Троє чоловіків проникли до квартири, де напали на господаря та його дружину. Нападники погрожували застосувати фізичну силу та зґвалтувати жінку. Вони змусили господарів віддати їм гроші та цінності. Грабіжникам вдалося заволодіти більше ніж 10 тисяч доларів та кількома виробами з золота, з чим вони зникли з місця події.

За фактом розбійного нападу розпочато розслідування.

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