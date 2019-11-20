Ділянку вулиці Бориса Літвака тимчасово закриють для проїзду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З першого грудня поточного року до кінця 2021 року ділянку вулиці Б. Літвака, від вулиці Великої Арнаутської до вулиці Малої Арнаутської, закриють для проїзду автотранспорту

У зв’язку з будівництвом багатоповерхового житлового будинку

з 1 грудня 2019 року до 31 грудня 2021 року

тимчасово закриють для проїзду автотранспорту вулицю Боріса Літвака, на ділянці від вулиці Великої Арнаутської до вулиці Малої Арнаутської.

Відповідне розпорядження підписане Одеським міським головою:

Розпорядження

Одеського міського голови

№ 1073 від 18.11.2019 р.

Про тимчасове закриття руху автотранспорту по вул. Бориса Літвака (на ділянці від вул. Великої Арнаутської до вул. Малої Арнаутської)

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції, затверджених рішенням Одеської міської ради від 23 грудня 2011 року № 1631-VI, у зв’язку з будівництвом багатоповерхового житлового будинку:

1. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради узгодити з Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції тимчасове закриття руху автотранспорту по вул. Бориса Літвака (на ділянці від вул. Великої Арнаутської до вул. Малої Арнаутської) з 01 грудня 2019 року до 31 грудня 2021 року.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «На Мещанской»:

2.1. Загородити тимчасовими щитами встановленого зразка місця виконання робіт.

2.2. Встановити дорожні знаки за схемою, розробленою комунальною установою «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради, погодженою Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції і департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

2.3. Після завершення робіт відновити порушений благоустрій з відновленням дорожнього покриття, враховуючи потреби осіб з порушенням зору та з інвалідністю, у строки, передбачені пунктом 1 цього розпорядження.

3. Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради у встановленому порядку надати дозволи на тимчасове порушення існуючого благоустрою.

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради сповістити населення про тимчасове закриття руху автотранспорту.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.



Г. Труханов