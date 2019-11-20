В Одесі захворюваність на ГРВІ та грип не перевищує епідпоріг



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Одеські медики інформують про захворюваність на інфекційні хвороби і порядок вакцинації від грипу

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип в Одесі знаходиться на сезонному рівні і не перевищує епідемічний поріг.

За минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 4647 одеситів, з яких 71,3% склали діти у віці до 17-ти років. Захворюваність на ГРВІ та грип серед дитячого населення за тиждень знизилася на 7,5%.

Вакцинація є ефективним методом специфічної профілактики грипу. В Україні в нинішньому епідсезоні зареєстровано дві вакцини від грипу - Ваксігрип Тетра (Франція) і Джі Сі Флю (Південна Корея).

Одесити можуть придбати вакцину в роздрібній аптечній мережі і пройти вакцинацію в кабінеті щеплень свого Центру первинної медико-санітарної допомоги або дитячої поліклініки (для дітей). Оптимально зробити щеплення від грипу зараз, до початку епідемічного підйому захворюваності, щоб встиг виробитися імунітет.

Рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизився на 8,1%, порівняно з попереднім тижнем, і склав 113 випадків, з них 65,5% - діти.

До Одеського обласного лабораторного центру минулого тижня надійшла інформація про три випадки захворювання ентеровірусною інфекцією (вірус Коксакі) серед учнів школи №63. В осередках інфекційних захворювань проведено заключну дезінфекцію, хворі діти й особи, які контактували з ними, взяті під спостереження.

Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 14 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 13 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.

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