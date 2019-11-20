  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі захворюваність на ГРВІ та грип не перевищує епідпоріг

    • Розсилка
    В Одесі захворюваність на ГРВІ та грип не перевищує епідпоріг

    Одеські медики інформують про захворюваність на інфекційні хвороби і порядок вакцинації від грипу

    За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип в Одесі знаходиться на сезонному рівні і не перевищує епідемічний поріг.

    За минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 4647 одеситів, з яких 71,3% склали діти у віці до 17-ти років. Захворюваність на ГРВІ та грип серед дитячого населення за тиждень знизилася на 7,5%.

    Вакцинація є ефективним методом специфічної профілактики грипу. В Україні в нинішньому епідсезоні зареєстровано дві вакцини від грипу - Ваксігрип Тетра (Франція) і Джі Сі Флю (Південна Корея).

    Одесити можуть придбати вакцину в роздрібній аптечній мережі і пройти вакцинацію в кабінеті щеплень свого Центру первинної медико-санітарної допомоги або дитячої поліклініки (для дітей). Оптимально зробити щеплення від грипу зараз, до початку епідемічного підйому захворюваності, щоб встиг виробитися імунітет.

    Рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизився на 8,1%, порівняно з попереднім тижнем, і склав 113 випадків, з них 65,5% - діти.

    До Одеського обласного лабораторного центру минулого тижня надійшла інформація про три випадки захворювання ентеровірусною інфекцією (вірус Коксакі) серед учнів школи №63. В осередках інфекційних захворювань проведено заключну дезінфекцію, хворі діти й особи, які контактували з ними, взяті під спостереження.

    Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 14 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 13 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.

    Все про грип-2019/2020 в Одесі: штамовий склад, методи профілактики, рекомендації щодо вакцинації.

    Одеса грип хвороби щеплення імунітет одесити вакцинація населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ