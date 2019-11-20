В Одесі пасажирка на швидкості випала з маршрутки



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Жінку госпіталізували з важкими травмами

В Одесі на вулиці Степовій жінка випала з салону маршрутки під час руху автомобіля.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Нацполіції в області.

«Внаслідок аварії 38-річна постраждала зазнала тілесних ушкоджень у вигляді струсу головного мозку, забиту черепно-мозкової травми та перелому правого стегна. Вона госпіталізована в лікарню», - йдеться в ньому.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

До слова, у понеділок увечері у Києві на вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля.

18 листопада ввечері на проспекті Перемоги у Києві, поблизу станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю мікроавтобуса «Опель» і маршрутки «Богдан».