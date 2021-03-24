ДТП в Одесі: водій збив пенсіонерку й втік

Чоловіка, котрий був за кермом автівки, розшукують правоохоронці

Поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії, що сталась у Малиновському районі Одеси вчора ввечері, 23 березня

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

Водій збив 65-річну жінку, коли та перетинала вулицю Іцхака Рабина у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка-пішохід загинула. Водій же з місця події втік. На місці працювали поліціанти, котрі встановлюють всі обставини трагедії. Чоловіка, котрий був за кермом автівки, розшукують правоохоронці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху абo експлуатації транспорту oсoбами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 березня на Одеській трасі на смерть збили дитину. Подія сталась на трасі Одеса-Южне біля селища Чорноморське. Слідство встановило, що 37-річний одесит на своєму Citroen наїхав на 13-річну мешканку Лиманської селищної громади. В момент аварії дівчинка перетинала дорогу. Потерпілу у непритомному стані доставили до обласної клінічної лікарні, де за кілька годин вона померла. Зі слів водія, дівчина вибігла на проїжджу частину зненацька і він не встиг вчасно пригальмувати. Чоловіка слідчо-оперативна група направила на медичний огляд. Експертиза показала, що він був тверезий.