Булінг Московського патріархату: на Одещині переслідують священика через перехід в Православну церкву України

Цькування триває ось уже два роки

Одеська єпархія УПЦ Московського патріархату організувала цькування священика і настоятеля Свято-Покровському храму Сарати Владислава Шимана через його перехід в Православну церкву України.

Єпархія продовжує переслідувати священика Владислава і сьогодні опублікувала черговий відеоролик з абсурдними звинуваченнями і наклепом, повідомляє Думська.

Зокрема, священика публічно вичитують за те, що він став депутатом місцевої ради від партії «Європейська солідарність».

Булінг триває ось уже два роки – з січня 2019, коли громада разом з настоятелем перейшла з УПЦ Московського патріархату в Православну церкву України. Тоді 287 віруючих проголосували за перехід. Четверо парафіян були проти і стільки ж утрималися.

Через два роки конфлікт не вщухає, триває психологічний тиск, а юристи одеської єпархії закидають суди позовами в спробах захопити храм. Колишні напади вдавалося відбити.

«У своїх позовах представники МП вимагали скасувати рішення приходу про перехід в Православну церкву України, але отримали судовий відсіч, – каже священик. – Цькування це буде продовжуватися і далі. Я живу в таких умовах вже два роки».

Відзначимо, що фракція «Європейської солідарності» в Одеській облраді звернулася в управління СБУ в Одеській області з вимогою розібратися в ситуації і вжити заходів.

В ЄС вважають, що ситуація може вийти з-під контролю і привести до релігійних сутичок. Зокрема, МП продовжує організовувати якісь збори парафіян, на яких намагаються незаконно змістити настоятеля храму отця Владислава.

Тим часом, вінницький суд визнав законним перехід релігійної громади до Православної церкви України