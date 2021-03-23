Одеса в «червоній» зоні: як працює транспорт

Комісія дозволила роботу маршруток, трамваїв і тролейбусів

Громадський транспорт в Одесі, після введення обмежень червоної зони карантину, буде курсувати, але з певними змінами. Зокрема, були введені нові обмеження щодо кількості пасажирів, повідомляє пресслужба Міськради міста.

Рішення про це ухвалили на засіданні комісії надзвичайних ситуацій. Воно відбулося 20 березня.

Комісія дозволила роботу маршруток, трамваїв і тролейбусів. Однак перевезення транспорту можливе тільки за умови, що чисельність пасажирів не буде перевищувати кількість місць для сидіння.

Також залишається обов'язковим масковий режим. У міськраді нагадали, що тих, хто його порушує будуть штрафувати.

Нагадаємо, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 1 тисячі 122 мешканців Одеської області. З них 55 дітей та 34 медпрацівники.

Усього станом на 23 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 99 тисяч 371 мешканця регіону. З них 4 тисячі 670 дітей та 3 тисячі 266 медпрацівників.

Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 899 людей. 1 тисяча 626 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.