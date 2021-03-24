Одеські спортсмени стали чемпіонами України на змаганнях зі стрільби

У поєдинку за третє місце їм вдалося обіграти збірну Херсонської області з рахунком 16-6.

Одеські спортсмени завоювали золоту та бронзову медалі на командному чемпіонаті України серед юніорів з кульової стрільби, який відбувся у Львові. Про це повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України в Одеській області.

Золоту медаль вибороли 16-річний Іван Ткаленко та 14-річна Валерія Островська, які у фіналі перемогли вінничан Дарію Римську і Олександра Сивака з рахунком 16-2.

У кваліфікації (60 пострілів) одеські спортсмени були першими (619,6), у півфіналі (40 пострілів) – другими (407,3), що дало їм право виступити у фіналі.

Бронзову нагороду в командному турнірі завоювали Валерія Островська, Крістіна Остапенко та Олександра Супильник. У поєдинку за третє місце їм вдалося обіграти збірну Херсонської області з рахунком 16-6.

Нагадаємо, на Кубку світу з художньої гімнастики, який пройде з 26 по 28 березня в болгарській Софії, Україну представлять Христина Погранична і Вікторія Онопрієнко. Окрім того, за світову першість змагатиметься в групових вправах національна збірна команда, до складу якої увійшла вінницька гімнастка Діана Баєва.

Вінничанка увійшла до основного складу збірної України в групових вправах минулого року. Дівчина є багаторазовою призеркою міжнародних турнірів та чемпіонкою України.