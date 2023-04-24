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Двох одеситів затримали при спробі втекти за кордон

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Двох одеситів затримали при спробі втекти за кордон
Всього за добу одинадцять чоловіків намагались незаконно перетнути кордон в межах Закарпаття
Фото: ДПСУ

Одесити мали намір за допомогою закарпатця незаконно потрапити до Угорщини

Одинадцять чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути держрубіж, затримали впродовж доби прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті. Двох осіб разом із переправником зупинили прикордонники відділення «Велика Бийгань», у ході реалізації інформації, що надійшла від оперативників загону. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Двоє чоловіків з Одещини мали намір за допомогою закарпатця незаконно потрапити до Угорщини. У прикордоння їх привіз 48-річний мешканець села Дийда, який пообіцяв організувати одеситам безперешкодний перетин кордону. Усіх трьох чоловіків затримали. 

Двох одеситів затримали при спробі втекти за кордон фото 1

Ще одного українця, який намагався незаконно потрапити в Угорщину, затримали прикордонники відділу «Лужанка». Затриманим виявився житель Закарпаття.

Двох одеситів затримали при спробі втекти за кордон фото 2

Одного киянина та трьох жителів Сумщини зупинили неподалік від українсько-румунського кордону прикордонні наряди відділення «Велятино».

Двох одеситів затримали при спробі втекти за кордон фото 3

Двох чоловіків зупинили у прикордонні військовослужбовці відділу «Тячів». Щоб незаконно перетнути кордон з Румунією, один із затриманих прибув з Дніпропетровщини, інший з Харківщини.

Двох одеситів затримали при спробі втекти за кордон фото 4

Ще один порушник прибув на Закарпаття з Івано-Франківщини. Чоловік також планував потрапити в Румунію. Його затримав прикордонний наряд відділу «Ділове».

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Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», склали протоколи, справи скерували до суду.

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Про виявлення у діях одного із затриманих ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що двоє молодиків віком 20 та 21 років прикидалися дітьми, аби перенути кордон з Угорщиною.

Теги: прикордонники кримінал Закарпаття чоловік

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