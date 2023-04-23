Нікополь атакували з безпілотників, є поранені

Через обстріл у місті пошкоджено житлові будинки

Через обстріл у місті пошкоджено комунальну будівлю

Росіяни атакували Нікополь із безпілотників. Скидали небезпечні снаряди. Пролунало щонайменше чотири вибухи. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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У результаті атаки, що сталася уранці 23 квітня, один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє – з мінно-вибуховими травмами та контузіями.

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Як розповів мер Нікополя Олександр Саюк, через обстріл у місті пошкоджено комунальну будівлю, зокрема, два приватні житлові будинки, два гаражі та автомобіль.

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Спеціалісти вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.

Нагадаємо, на Великдень російські окупанти двічі відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області.