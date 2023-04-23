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Нікополь атакували з безпілотників, є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нікополь атакували з безпілотників, є поранені
Через обстріл у місті пошкоджено житлові будинки
фото: Сергій Лисак/Telegram

Через обстріл у місті пошкоджено комунальну будівлю

Росіяни атакували Нікополь із безпілотників. Скидали небезпечні снаряди. Пролунало щонайменше чотири вибухи. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У результаті атаки, що сталася уранці 23 квітня, один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє – з мінно-вибуховими травмами та контузіями.

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Як розповів мер Нікополя Олександр Саюк, через обстріл у місті пошкоджено комунальну будівлю, зокрема, два приватні житлові будинки, два гаражі та автомобіль.

Спеціалісти вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.

Нагадаємо, на Великдень російські окупанти двічі відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області.

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Теги: обстріл автомобіль чоловік поранення Дніпропетровщина

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