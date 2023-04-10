В Естонії чоловік отримав штраф за футболку з написом «СРСР»

9 травня естонець прийшов до пам'ятника радянському танку у футболці з написом «СССР»

У суді естонець підтримав агресію Росії проти України

Суд оштрафував жителя естонського міста Нарва на 444 євро. Чоловік 9 травня 2022 року прийшов до пам'ятника радянському танку у футболці з написом «СССР» (СРСР). Про це пише ERR.

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Таке рішення було винесено ще 24 листопада, але законної сили воно набуло лише цього тижня, коли касаційну скаргу чоловіка не прийняв до розгляду Державний суд.

Зазначається, що чоловік 1961 року народження вчинив правопорушення, коли 9 травня 2022-го прийшов до встановленого між Нарвою та Нарва-Йиесуу танку-пам'ятнику у футболці червоного кольору з написом «СРСР» та гербом Радянського Союзу.

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«Демонстрація такої футболки 9 травня є актом провокації, безпосередньо пов'язаним з виправданням скоєння міжнародного злочину і не має нічого спільного з вшануванням пам'яті полеглих», – констатували поліція і суд.

Із судового рішення випливає, що на суді чоловік також підтвердив свою підтримку агресії Росії проти України.

Уточнюється, що 9 травня, побачивши патрульних, чоловік намагався сховати футболку під курткою, а значить він розумів, що носіння одягу з такою символікою заборонено.

Водночас ступінь провини чоловіка суд розцінив як середній, оскільки завдяки втручанню поліцейських заборонену символіку він демонстрував лише «в короткий проміжок часу та на відносно невелику кількість людей».

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Згідно з рішенням суду, житель Нарви зможе виплачувати штраф протягом пів року щомісячними платежами у розмірі 74 євро.

Проти чоловіка відкрито провадження за статтею, що стосується виправдання та підтримки міжнародних злочинів, актів агресії, геноциду, злочинів проти людяності або воєнних злочинів. Максимальний штраф за неї – 1200 євро або арешт.

Нагадаємо, що кандидат у депутати від «Консервативної народної партії Естонії» (EKRE) Андрес Райд з’їздив до тимчасово окупованого Маріуполя і розповів, що не побачив доказів викрадення Росією українських дітей.

До слова, суд Естонії заарештував трьох політиків, підозрюваних у створенні проросійських зв’язків проти Естонської Республіки. Одним із заарештованих є лідер естонського руху Koos («Разом») Айво Петерсон, який перед парламентськими виборами їздив до окупованих Донецька та Маріуполя.