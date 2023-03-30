Мати й вітчим ґвалтували власну дитину та знімали на відео – журналіст

12-ти річну дівчинку ґвалтували її ж батьки та фільмували на відео

Дівчинка 12 років звернулася до поліції, аби повідомити про зґвалтування. Її мати та вітчим неодноразово ґвалтували дівчинку та знімали це на відео. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

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За словами журналіста, дівчинка вирішила звернутися до правоохоронних органів після резонансної справи про зґвалтування дівчини трьома однокласниками у селі Верхні Ворота. Дівчинка розповіла, що вітчим неодноразово ґвалтував її з початку липня 2021 року. Журналіст заявив, що мати та вітчим дитини зараз знаходяться під арештом.

За словами журналіста, мати дівчинки змушувала її вступати у сексуальний контакт з нею та вітчимом. Крім того, правоохоронці знайшли у квартирі подружжя докази того, що під ґвалтування своєї дитини, вони знімали процес на камеру.

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«Наразі відомо, що насилля до дитини почали вчиняти ще з 7-річного віку. Перше зґвалтування дівчинка пережила коли поверталася разом з вітчимом додому від гостей. Тоді насильник зґвалтував її пальцями. Також відомо про випадок коли той самий вітчим перебуваючи на заробітках виходив по відеозв'язку до дружини та змушував по черзі «задовільняти себе пальцями»її та неповнолітню потерпілу», – пише Глагола.

Зараз дівчинка знаходиться під опікою соціальних працівників.

Також журналіст додав, що при погодженні затримання правоохоронці зіткнулися з тим, що прокурор сумнівався у автентичності файлів та причетності матері та вітчима до вчинення тяжкого злочину проти власної дитини.

Нагадаємо, що нещодавно суспільство негативно відреагувало на вирок Воловецького суду стосовно справи про зґвалтування 14-ти річної дівчини трьома однокласниками.