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    Головному інженеру готелю «Токіо-Стар» повідомлено про підозру

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    Головному інженеру готелю «Токіо-Стар» повідомлено про підозру

    Підозрюваний відповідав за дотримання пожежної безпеки у готелі

    Прокуратура Одещини спільно з ГУНП в області повідомили про підозру відповідно до вимог Закону головному інженеру готелю «Токіо-Стар» у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК України).

    Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

    З’ясовано, що з 2009 року цей громадянин фактично відповідав за справність систем та підбір для роботи осіб, які мали ремонтувати сантехнічне і електричне обладнання. Керував роботою цих вказаних осіб.

    Разом зі старшим адміністратором головний інженер фактично відповідав за дотримання пожежної безпеки у готелі.

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    У своїй діяльності вказані особи підпорядковувалися безпосередньо власникам закладу.

    Відповідно до інформації з перевірок органів Державної служби з надзвичайних ситуацій господарська діяльність закладу роками велася з суттєвими порушеннями пожежної безпеки, та у 2012 році через це роботу готелю було зупинено.

    Упродовж 2013 - 2018 років, щоб завадити перевіркам контролюючих органів та припиненню незаконної діяльності готелю, власниками здійснено низку правочинів з метою забезпечення діяльності цього закладу під виглядом нових суб’єктів господарювання.

    В липні цього року у готелі неодноразово спрацьовували автомати захисту електрообладнання, однак заходів для встановлення причин неполадок та їх усунення вжито не було. Унаслідок цього через трагічну пожежу у серпні в готелі загинули люди.

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