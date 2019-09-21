В Одесі реалізовано пілотний проєкт щодо максимального охоплення тестуванням на ВІЛ



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В Одеській міській клінічній лікарні №1 протягом місяця обстеження на ВІЛ пройшли понад 700 осіб

З ініціативи департаменту охорони здоров'я Одеської міськради на базі міської клінічної лікарні №1 реалізований пілотний проєкт щодо максимального охоплення пацієнтів тестуванням на ВІЛ.

Протягом місяця обстеження на ВІЛ за допомогою швидких тестів пропонувалося всім пацієнтам, які поступають на стаціонарне лікування в МКЛ №1, людям, які відвідували фахівців лікарні амбулаторно, а також відвідувачам пацієнтів у стаціонарі. Тестування на ВІЛ проводилося всім пацієнтам у віковій групі 19-49 років, особам більш старшого віку - за клінічними показаннями.

На базі МКЛ №1 створені мультидисциплінарні команди, до складу яких увійшли заступник головного лікаря з медичної частини, завідувачі всіх відділень лікарні, старші медсестри, лікарі Міського центру профілактики та боротьби з ВІЛ / СНІДом та соціальні працівники благодійної організації «100% життя. Одеса».

За місяць до лікарні були госпіталізовані 1 047 пацієнтів, 736 з яких підлягали тестуванню. У процесі реалізації пілотного проєкту було виявлено 28 випадків ВІЛ-інфекції, коефіцієнт виявлення склав 3,8. Ці дані можна порівняти із загальною кількістю проведених тестувань на ВІЛ у МКЛ №1 за весь 2018 рік.

Крім тестування на ВІЛ, за підтримки БО «100% життя. Одеса» також були створені інформаційні матеріали, що роз'яснюють небезпеку ВІЛ-інфекції, методи профілактики ВІЛ та мотивуючі до тестування.

Висока оцінка реалізованому в МКЛ №1 пілотного проєкту була дана міжнародними експертами під час круглого столу з питань розширення доступу до антиретровірусної терапії для людей, які живуть з ВІЛ. Фахівці відзначили, що за один місяць роботи проєкту були досягнуті результати, зіставні з роботою протягом усього минулого року. Обговорювалося питання про використання аналогічного підходу для посилення роботи в сфері діагностики ВІЛ в інших медичних закладах вторинного рівня.