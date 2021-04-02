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    Covid-19 у Києві: мер столиці попередив, що у місті стрімко збільшується кількість госпіталізованих

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    Віталій Кличко:&nbsp;Ліжок в стаціонарах вже дуже скоро не вистачатиме - Covid-19 у Києві: мер столиці попередив, що у місті стрімко збільшується кількість госпіталізованих
    Віталій Кличко: Ліжок в стаціонарах вже дуже скоро не вистачатиме
    фото: Суспільне

    Кличко: «Сьогодні вага кожного ліжка – це людське життя!»

    Якщо динаміка поширення коронавірусу залишиться такою ж стрімкою, ліжок у комунальних медзакладах столиці, куди госпіталізують хворих на коронавірус, скоро не вистачатиме. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

    «Із такою динамікою розповзання хвороби і кількістю госпіталізацій, ліжок в стаціонарах вже дуже скоро нам не вистачатиме. Тому я ще раз звертаюся до уряду, Міністерства охорони здоров’я проконтролювати ситуацію із тим, щоб відомчі медзаклади таки приймали хворих на коронавірус киян – сказав Кличко. – Три лікарні «Укрзалізниці» поволі почали це робити. Але це – загалом 360 ліжок. А ще понад 10 тисяч ліжок – в інших відомчих лікарнях та медзакладах Академії медичних наук України. Сьогодні вага кожного ліжка – це людське життя!» – наголосив Віталій Кличко.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер лікарня КМДА хвороби коронавірус
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