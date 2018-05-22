Керівництво славнозвісного табору «Вікторія» підозрюють у розкраданні бюджетних коштів

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Заступника директора табору «Вікторія» відправили під арешт

Сьогодні, 22 травня, Приморський суд міста Одеси ухвалив рішення щодо заступника директора табору «Вікторія» Тетяни Ланіної, яким її відправили під нічний домашній арешт.

Слідчий суддя відхилив клопотання прокуратури, яка стояла на тому, щоб звинувачену взяли під варту.

Тетяну Ланіну та її керівника Петроса Саркісяна підозрюють в оволодінні бюджетними коштами у розмірі 120 тис. грн. За версією слідства, вони оформлювали на роботу фіктивних співробітників, а зарплату привласнювали.

Наразі вирішується питання про запобіжний захід для директора табору «Вікторія» Саркісяна.

Нагадаємо, що він вже перебуває під вартою як підозрюваний у справі пожежі в таборі «Вікторія» – порушення правил пожежної безпеки, внаслідок чого загинули троє дівчаток.

Слід зазначити, що 4 травня 2018 року Київським районним судом Одеси було подовжено запобіжний захід у вигляді арешту екс-директору дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія» Петросу Саркісяну.