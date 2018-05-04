Суд в Одесі залишив у СІЗО екс-директора дитячого табору «Вікторія»

Сторона захисту наполягала у суді обрати більш м'який запобіжний захід Саркісяну

Київський районний суд Одеси продовжив тримання в СІЗО екс-директору дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія» Петросу Саркісяну, в якому під час пожежі в 2017 році загинули три дівчинки. Як повідомили «Уніан» у суді, 3 травня було продовжено розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього директора



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Екс-директор дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія» Петрос Саркісян

Сторона захисту наполягала у суді обрати більш м'який запобіжний захід Саркісяну

Київський районний суд Одеси продовжив тримання в СІЗО екс-директору дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія» Петросу Саркісяну, в якому під час пожежі в 2017 році загинули три дівчинки.

Як повідомили «Уніан» у суді, 3 травня було продовжено розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього директора комплексу «Вікторія», якого обвинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей і матеріальну шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України).

У засіданні прокуратура заявила клопотання про продовження обвинуваченому терміну тримання під вартою. Сторона захисту, в свою чергу, заперечувала щодо задоволення цього клопотання і наполягала обрати більш м'який запобіжний захід. Вислухавши думку учасників процесу, суд продовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком два місяці, тобто до 3 липня.

Відзначається, що сторона захисту, посилаючись на норми міжнародного права, заявила клопотання про усунення порушень прав людини. Зокрема, захисники просили суд дозволити обвинуваченому перебувати поруч з ними (за межами скляної кабіни) під час судових засідань.

На думку адвокатів, перебування обвинуваченого під вартою в залі суду не дає йому можливості повною мірою реалізовувати право на захист, користуватися нотатками і спілкуватися.Для вирішення зазначеного питання суд відклав розгляд справи на 4 травня.

У четвер засідання почалося з великим запізненням. Під час очікування слухань обвинувачений поскаржився на погане самопочуття і в суд викликали «швидку допомогу». Від госпіталізації Саркісян відмовився, резюмує ЗМІ.

Зазначимо, 12 березня Київський районний суд Одеси продовжив утримання під вартою колишнього директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна до 11 травня.

Нагадаємо, Київським районним судом м. Одеси колишнього старшого вихователя табору «Вікторія» визнано винною у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки.

Також Наталію Цокур (Янчик) позбавлено на два роки права обіймати посади та займатися діяльністю.

Цокур (Янчик) обвинувачувалася у неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 137 КК України).

Масштабна пожежа у таборі «Вікторія» сталася у ніч на 16 вересня 2017 року. Загорівся двоповерховий дерев'яний корпус, в якому знаходилися 42 дитини. Троє дівчаток загинули.