Корабель, який зазнав лиха у Чорному морі, буксирують до Одеси

На борту українського військового корабля в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація

Особовий склад корабля ВМС «Балта», який не задіяно у заходах з боротьби за живучість судна, доставлено у пункт постійної дислокації. Військовослужбовці почувають себе добре. Про це повідомляє пресцентр ВМС Збройних сил України.

Зазначається, що додатково задіяно особовий склад аварійно-рятувального загону ВМС, який знаходиться на кораблі та забезпечує проведення заходів з боротьби за живучість судна.

Наразі здійснюється буксирування корабля до пункту базування в Одесі у супроводженні кораблів і катерів ВМС та підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні, 13 жовтня, військовий корабель України отримав пошкодження в Чорному морі. На борту українського військового корабля в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація.

«Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку корабля на якір із метою забезпечення проведення заходів із боротьби за живучість», – заявляли у ВМС.

Нагадаємо, Україна у Міжнародному арбітражі домагатиметься компенсацій від Росії за захоплення в листопаді 2018 року українських військових кораблів і затримання моряків.