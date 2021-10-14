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    Корабель, який зазнав лиха у Чорному морі, буксирують до Одеси

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    На українському кораблі &laquo;Балта&raquo; сталася аварія - Корабель, який зазнав лиха у Чорному морі, буксирують до Одеси

    На українському кораблі «Балта» сталася аварія

    фото з відкритих джерел

    На борту українського військового корабля в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація

    Особовий склад корабля ВМС «Балта», який не задіяно у заходах з боротьби за живучість судна, доставлено у пункт постійної дислокації. Військовослужбовці почувають себе добре. Про це повідомляє пресцентр ВМС Збройних сил України.

    Зазначається, що додатково задіяно особовий склад аварійно-рятувального загону ВМС, який знаходиться на кораблі та забезпечує проведення заходів з боротьби за живучість судна.

    Наразі здійснюється буксирування корабля до пункту базування в Одесі у супроводженні кораблів і катерів ВМС та підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» Міністерства інфраструктури.

    Нагадаємо, напередодні, 13 жовтня, військовий корабель України отримав пошкодження в Чорному морі. На борту українського військового корабля в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація.

    «Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку корабля на якір із метою забезпечення проведення заходів із боротьби за живучість», – заявляли у ВМС.

    Нагадаємо, Україна у Міжнародному арбітражі домагатиметься компенсацій від Росії за захоплення в листопаді 2018 року українських військових кораблів і затримання моряків.

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    Теги: Чорне море Одеса військові корабель аварія Україна ВМС
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    Корабель, який зазнав лиха у Чорному морі, буксирують до Одеси