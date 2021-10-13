Україна у Гаазі вимагатиме від Росії компенсації за захоплення кораблів та моряків

Другий раунд дебатів сторін в арбітражі відбудеться 14 та 15 жовтня

Україна у Міжнародному арбітражі домагатиметься компенсацій від Росії за захоплення в листопаді 2018 року українських військових кораблів і затримання моряків. Про це в коментарі «Укрінформу» в Гаазі сказала директорка департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, глава делегації України Оксана Золотарьова.

«Це – справа України, відтак компенсація буде для України, яку вже потім Україна буде розподіляти відповідно до своїх цілей, відповідно до того, що заявляється про компенсацію. Наприклад, якщо заявляється про шкоду кораблям, то логічно, щоб компенсацію отримали Військово-Морські сили. Проте, зараз говорити про цю компенсацію зарано. Ми маємо спочатку пройти слухання по юрисдикції, потім має бути рішення по суті, а зазвичай питання компенсацій виносяться ще на третій етап, але сума з кожним днем стає все більшою і більшою», – заявила Золотарьова.

Вона також зазначила, що українська сторона закликає арбітраж визнати свою юрисдикцію у цій справі. Та наголосила, що це – справа про кричуще порушення імунітету військових кораблів.

«Такого в світі ніхто не робив», – підкреслила Золотарьова. А також зазначила, що другий раунд дебатів сторін відбудеться 14 та 15 жовтня.

«У нас ще два дні слухань. В четвер виступатимуть росіяни, а в п’ятницю ми. Після того арбітраж буде вирішувати. Ми очікуємо протягом пів року це рішення. Ми дуже позитивно налаштовані», – зазначила вона.

Раніше Україна відповіла на виступ РФ у Гаазі: «Росія порушила головний принцип морського права».

Нагадаємо, що слухання в Гаазькому суді почалися 11 жовтня з виступу представника делегації РФ. Після чого відбудеться другий раунд дебатів, який заплановано 14 та 15 жовтня.