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    Військовий корабель України отримав пошкодження в Чорному морі: що сталося

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    Негода завдала пошкодження кораблю - Військовий корабель України отримав пошкодження в Чорному морі: що сталося
    Негода завдала пошкодження кораблю
    Фото ВМС ЗС України

    Триває рятувальна операція

    Військовий корабель ВМС ЗС України внаслідок погіршення погоди отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі. Розпочато рятувальну операцію. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

    Відзначається, що на борту українського військового корабля в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація.

    «Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку корабля на якір із метою забезпечення проведення заходів із боротьби за живучість», – уточнили в пресслужбі.

    Розпочато рятувальну операцію. У ній залучені кораблі і катери, а також повітряні судна Держприкордонслужби та ДСНС.

    У військовому відомстві зазначили, що екіпажу вдалося стабілізувати аварійну ситуацію. Загрози життю для військових моряків і ризику втрати корабля немає.

    «Зараз триває операція з надання допомоги аварійному кораблю і повернення його в пункт постійної дислокації», – уточнили у ВМС.

    Нагадаємо, Україна у Міжнародному арбітражі домагатиметься компенсацій від Росії за захоплення в листопаді 2018 року українських військових кораблів і затримання моряків.

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    Теги: ДСНС корабель ВМС негода
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    Військовий корабель України отримав пошкодження в Чорному морі: що сталося