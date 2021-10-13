Військовий корабель України отримав пошкодження в Чорному морі: що сталося
Триває рятувальна операція
Військовий корабель ВМС ЗС України внаслідок погіршення погоди отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі. Розпочато рятувальну операцію. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.
Відзначається, що на борту українського військового корабля в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація.
«Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку корабля на якір із метою забезпечення проведення заходів із боротьби за живучість», – уточнили в пресслужбі.
Розпочато рятувальну операцію. У ній залучені кораблі і катери, а також повітряні судна Держприкордонслужби та ДСНС.
У військовому відомстві зазначили, що екіпажу вдалося стабілізувати аварійну ситуацію. Загрози життю для військових моряків і ризику втрати корабля немає.
«Зараз триває операція з надання допомоги аварійному кораблю і повернення його в пункт постійної дислокації», – уточнили у ВМС.
Нагадаємо, Україна у Міжнародному арбітражі домагатиметься компенсацій від Росії за захоплення в листопаді 2018 року українських військових кораблів і затримання моряків.