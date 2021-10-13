Військовий корабель України отримав пошкодження в Чорному морі: що сталося

Триває рятувальна операція

Військовий корабель ВМС ЗС України внаслідок погіршення погоди отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі. Розпочато рятувальну операцію. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

Відзначається, що на борту українського військового корабля в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація.

«Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку корабля на якір із метою забезпечення проведення заходів із боротьби за живучість», – уточнили в пресслужбі.

Розпочато рятувальну операцію. У ній залучені кораблі і катери, а також повітряні судна Держприкордонслужби та ДСНС.

У військовому відомстві зазначили, що екіпажу вдалося стабілізувати аварійну ситуацію. Загрози життю для військових моряків і ризику втрати корабля немає.

«Зараз триває операція з надання допомоги аварійному кораблю і повернення його в пункт постійної дислокації», – уточнили у ВМС.

Нагадаємо, Україна у Міжнародному арбітражі домагатиметься компенсацій від Росії за захоплення в листопаді 2018 року українських військових кораблів і затримання моряків.

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