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    Коронавірус на Вінниччині: за добу одужало 100 людей

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    Кількість хворих зросла на 47 за добу - Коронавірус на Вінниччині: за добу одужало 100 людей
    Кількість хворих зросла на 47 за добу
    фото: moz.gov.ua

    Від коронавірусної хвороби в країні померло 23 771 людей

    Станом на ранок 9 лютого на Вінниччині зафіксовано 28 517 випадків інфікування коронавірусом.

    Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я, кількість хворих зросла на 47 за добу. Також повідомляється про сім летальних випадків за минулу добу (загальна кількість – 547).

    Станом на 8 лютого, у Вінницькій області було зафіксовано 28 470 випадків захворювання.

    Усього в Україні зафіксовано 1 249 646 випадків інфікування коронавірусом (2656 – за останню добу). За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).

    Всього в Україні вже одужали 1 084 608 людей (8865 – за останню добу). Від коронавірусної хвороби в країні померло 23 771 людей, з них 127 – за останню добу.

    На Вінниччині всього одужало 24 380 людей (100  – за останню добу). 

    Нагадаємо, у світі кількість інфікованих коронавірусом перевалила за 106 млн.

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    Теги: Вінниця коронавірус
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