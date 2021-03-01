Коронавірус в Одеській області: за добу 207 нових випадки інфікування

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 352 134 особи

Летальних випадків, а також випадків одужання не зафіксовано

На ранок понеділка, 1 березня, в Одеській області виявили 207 нових випадки коронавирусу.

За минулу добу не зафіксували летальних випадків, а також випадків одужання, повідомляє пресслужба РНБО.

Найбільша кількість хворих в м.Одеса –156 осіб.

Усього в регіоні, станом на 1 березня коронавірусом хворіють 5 526 чоловік.

Минулої доби в Україні зафіксовано 4 285 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, за даними МОЗ, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

За минулу добу госпіталізовано – 1 779 осіб; летальних випадків – 68; одужало – 1 701 особа; здійснено тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 352 134 особи; одужало – 1 171 724 особи; летальних випадків – 26 050; проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Нагадаємо, у медичних закладах міста Біла Церква бракує лікарняних ліжок для розміщення хворих Covid-19.