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    Коронавірус в Одеській області: за добу 207 нових випадки інфікування

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    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash; 1 352 134 особи - Коронавірус в Одеській області: за добу 207 нових випадки інфікування
    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 352 134 особи
    фото: rnbo.gov.ua

    Летальних випадків, а також випадків одужання не зафіксовано

    На ранок понеділка, 1 березня, в Одеській області виявили 207 нових випадки коронавирусу.

    За минулу добу не зафіксували летальних випадків, а також випадків одужання, повідомляє пресслужба РНБО.

    Найбільша кількість хворих в м.Одеса –156 осіб.

    Усього в регіоні, станом на 1 березня коронавірусом хворіють 5 526 чоловік.

    Минулої доби в Україні зафіксовано 4 285 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, за даними МОЗ, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

    За минулу добу госпіталізовано – 1 779 осіб; летальних випадків – 68; одужало – 1 701 особа; здійснено тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 352 134 особи; одужало – 1 171 724 особи; летальних випадків – 26 050; проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

    Нагадаємо, у медичних закладах міста Біла Церква бракує лікарняних ліжок для розміщення хворих Covid-19.

    Теги: Одещина коронавірус
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