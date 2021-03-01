Covid-19 на Вінниччині: область вийшла на перше місце за добовим показником захворюваності

За добу на Вінниччині померло 10 людей з коронавірусом

Одужало на цей час 27 614 осіб, нині в області хворіє 8 924 людини

На Вінниччині минулої доби зафіксовано 598 нових випадків інфікування коронавірусом. За добовим приростом захворюваності Вінницька область – перша в Україні. І це попри те, що традиційно у суботу та неділю проводиться дещо менше тестувань, повідомляє NaПарижі.

За добу на Вінниччині померло 10 людей з коронавірусом. Загалом за час пандемії зареєстровано 672 летальних випадки. Одужало на цей час 27 614 осіб, нині в області хворіє 8 924 людини.

Минулої доби в Україні зафіксовано 4 285 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, за даними МОЗ, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

За минулу добу госпіталізовано – 1 779 осіб; летальних випадків – 68; одужало – 1 701 особа; здійснено тестувань за добу – 23 066 (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 352 134 особи; одужало – 1 171 724 особи; летальних випадків – 26 050; проведено ПЛР-тестувань – 6 921 573.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Нагадаємо, у Вінниці створили обласний Центр інфекційних хвороб.