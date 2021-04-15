Крила склеєні скотчем: в одеських фотографів правоохоронці вилучили голубів

Виявлений факт склеєних крил у птахів загрожує атрофією м'язів, порушенням кровообігу з подальшим некрозом тканин

Виявлених голубів павичів використовували для вуличної зйомки за гроші

У центрі Одеси комунальники вилучили на вулиці сім голубів породи павич, яким вуличні фотографи склеїли скотчем пір'я на крилах.

Як повідомили в Департаменті екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, голубів 13 квітня на Приморському бульварі виявили співробітники департаменту і Головного управління Держспоживслужби в Одеській області.

Під час рейду центральною частиною міста перевіряючі виявили сім голубів павичів, яких фотографи на вулиці використовували для платної відео- та фотозйомки.

Оглянувши птахів, перевіряючі зрозуміли, що махові пір'я у них навмисного скріпили клейкою стрічкою – це не дозволяло їм злетіти.

«Виявлений факт загрожує атрофією м'язів, порушенням кровообігу з подальшим некрозом тканин, що може призвести до загибелі птахів», – пояснили в департаменті.

Поліція вилучила голубів і передала до Одеського зоопарку.

Тим часом, на Тузлівських лиманах в Одеській області триває весняна міграція птахів. Зокрема туди прилетіли лебеді-шипуни, одуди й червонокнижні кучеряві пелікани