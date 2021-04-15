  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Крила склеєні скотчем: в одеських фотографів правоохоронці вилучили голубів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виявлений факт склеєних крил у птахів загрожує атрофією м'язів, порушенням кровообігу з подальшим некрозом тканин - Крила склеєні скотчем: в одеських фотографів правоохоронці вилучили голубів
    Виявлений факт склеєних крил у птахів загрожує атрофією м'язів, порушенням кровообігу з подальшим некрозом тканин
    Фото sksumykhimprom

    Виявлених голубів павичів використовували для вуличної зйомки за гроші

    У центрі Одеси комунальники вилучили на вулиці сім голубів породи павич, яким вуличні фотографи склеїли скотчем пір'я на крилах.

    Як повідомили в Департаменті екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, голубів 13 квітня на Приморському бульварі виявили співробітники департаменту і Головного управління Держспоживслужби в Одеській області.

    Під час рейду центральною частиною міста перевіряючі виявили сім голубів павичів, яких фотографи на вулиці використовували для платної відео- та фотозйомки.

    Оглянувши птахів, перевіряючі зрозуміли, що махові пір'я у них навмисного скріпили клейкою стрічкою – це не дозволяло їм злетіти.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Крила склеєні скотчем: в одеських фотографів правоохоронці вилучили голубів
    Крила склеєні скотчем: в одеських фотографів правоохоронці вилучили голубів

    «Виявлений факт загрожує атрофією м'язів, порушенням кровообігу з подальшим некрозом тканин, що може призвести до загибелі птахів», – пояснили в департаменті.

    Поліція вилучила голубів і передала до Одеського зоопарку.

    Тим часом, на Тузлівських лиманах в Одеській області триває весняна міграція птахів. Зокрема туди прилетіли лебеді-шипуни, одуди й червонокнижні кучеряві пелікани

    Теги: Одеса гроші поліція птахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies