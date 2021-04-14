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    В Одесі дівчина не погидувала з’їсти чужий гамбургер, що валявся на асфальті (відео)

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    В Одесі дівчина не погидувала з’їсти чужий гамбургер, що валявся на асфальті (відео)
    Фото скріншот

    Смішний інцидент зафіксували камери зовнішнього спостереження на Катерининській вулиці

    На одній з вулиць Одеси камера зовнішнього відеоспостереження зафіксувала як дівчина підняла і з’їла викинутий гамбургер. Одна жінка кинула свій обід на дорогу, а інша – не погидувала його підняти та навіть почала їсти, повідомляє 24 канал.

    Смішний інцидент зафіксували камери зовнішнього спостереження на Катерининській вулиці. Саме там прогулювалась пара. Ймовірно, вони зайшли з McDonald's. Під час пішої прогулянки між ними розгорілась сварка. В емоціях жінка кілька разів вдарила свого супутника паперовим пакетом з фаст-фудом.

    Від того кульок не витримав, тож весь його вміст розсипався на дорозі.

    Одна з перехожих, ймовірно, спокусилась загорнутим бургером. Вона вирішила, що такому добру пропадати не варто, підняла його з дороги та почала їсти.

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    Теги: дороги Одеса їжа жінка курьез
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