В Одесі дівчина не погидувала з’їсти чужий гамбургер, що валявся на асфальті (відео)

Смішний інцидент зафіксували камери зовнішнього спостереження на Катерининській вулиці

На одній з вулиць Одеси камера зовнішнього відеоспостереження зафіксувала як дівчина підняла і з’їла викинутий гамбургер. Одна жінка кинула свій обід на дорогу, а інша – не погидувала його підняти та навіть почала їсти, повідомляє 24 канал.

Смішний інцидент зафіксували камери зовнішнього спостереження на Катерининській вулиці. Саме там прогулювалась пара. Ймовірно, вони зайшли з McDonald's. Під час пішої прогулянки між ними розгорілась сварка. В емоціях жінка кілька разів вдарила свого супутника паперовим пакетом з фаст-фудом.

Від того кульок не витримав, тож весь його вміст розсипався на дорозі.

Одна з перехожих, ймовірно, спокусилась загорнутим бургером. Вона вирішила, що такому добру пропадати не варто, підняла його з дороги та почала їсти.