Covid-19 в Одеській області: кількість заражень залишається високою

2 тисячі 188 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли

За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 881 мешканця Одеської області. З них 22 дитини та 12 медпрацівники, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

Усього станом на 15 квітня коронавірусну інфекцію діагностували у 123 тисяч 449 мешканців регіону. З них 5 тисяч 459 дітей та 3 тисячі 762 медпрацівники.

Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 87 тисяч 990 людей. 2 тисячі 188 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

м. Одеса – 57784 (діти – 2233, медпрацівники – 1363);

м. Б.-Дністровський – 1671 (діти – 45, медпрацівники – 88);

м. Ізмаїл – 7117 (діти – 214, медпрацівники – 232);

м. Чорноморськ – 7096 (діти – 541, медпрацівники – 96);

м. Теплодар – 558 (діти – 20, медпрацівники – 15);

м. Южний – 2211 (діти – 104, медпрацівники – 30);

м. Балта – 1195 (діти – 29, медпрацівники – 92);

м. Подільськ – 1382 (діти – 52, медпрацівники – 76).

Тим часом, загальна кількість інфікованих в Україні 16 427 нових випадків. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

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