Covid-19 в Одеській області: кількість заражень залишається високою
2 тисячі 188 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли
За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 881 мешканця Одеської області. З них 22 дитини та 12 медпрацівники, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.
Усього станом на 15 квітня коронавірусну інфекцію діагностували у 123 тисяч 449 мешканців регіону. З них 5 тисяч 459 дітей та 3 тисячі 762 медпрацівники.
Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 87 тисяч 990 людей. 2 тисячі 188 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.
Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:
м. Одеса – 57784 (діти – 2233, медпрацівники – 1363);
м. Б.-Дністровський – 1671 (діти – 45, медпрацівники – 88);
м. Ізмаїл – 7117 (діти – 214, медпрацівники – 232);
м. Чорноморськ – 7096 (діти – 541, медпрацівники – 96);
м. Теплодар – 558 (діти – 20, медпрацівники – 15);
м. Южний – 2211 (діти – 104, медпрацівники – 30);
м. Балта – 1195 (діти – 29, медпрацівники – 92);
м. Подільськ – 1382 (діти – 52, медпрацівники – 76).
Тим часом, загальна кількість інфікованих в Україні 16 427 нових випадків. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 229 осіб;
- летальних випадків – 433;
- одужало – 11 148 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).