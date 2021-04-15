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    Covid-19 в Одеській області: кількість заражень залишається високою

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    Найбільша кількість хворих в місті Одеса - Covid-19 в Одеській області: кількість заражень залишається високою
    Найбільша кількість хворих в місті Одеса
    Фото з відкритих джерел

    2 тисячі 188 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли

    За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 881 мешканця Одеської області. З них 22 дитини та 12 медпрацівники, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

    Усього станом на 15 квітня коронавірусну інфекцію діагностували у 123 тисяч 449 мешканців регіону. З них 5 тисяч 459 дітей та 3 тисячі 762 медпрацівники.

    Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 87 тисяч 990 людей. 2 тисячі 188 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

    Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

    м. Одеса – 57784 (діти – 2233, медпрацівники – 1363);

    м. Б.-Дністровський – 1671 (діти – 45, медпрацівники – 88);

    м. Ізмаїл – 7117 (діти – 214, медпрацівники – 232);

    м. Чорноморськ – 7096 (діти – 541, медпрацівники – 96);

    м. Теплодар – 558 (діти – 20, медпрацівники – 15);

    м. Южний – 2211 (діти – 104, медпрацівники – 30);

    м. Балта – 1195 (діти – 29, медпрацівники – 92);

    м. Подільськ – 1382 (діти – 52, медпрацівники – 76).

    Тим часом, загальна кількість інфікованих в Україні 16 427 нових випадків. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 4 229 осіб;
    • летальних випадків – 433;
    • одужало – 11 148 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).

    Теги: діти Одеса Одещина коронавірус
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