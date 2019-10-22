Місцева влада проводить конкурс надання в оренду нежитлових приміщень



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Інформація департаменту комунальної власності Одеської міської ради про намір передати в оренду нежитлові приміщення

Департаменту комунальної власності Одеської міської ради про намір передати в оренду вказані нежитлові приміщення, що є об’єктами комунальної власності територіальної громади м. Одеси:

Нежитлове приміщення другого поверху загальною площею 19,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, пров. Обсерваторний, 8 для медичної практики (розміщення кабінету УЗД). Нежитлове приміщення другого поверху загальною площею 14,0 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, Фонтанська дор., 110 (КУ «МЛ № 8») під медичну практику (кабінет УЗД) Нежитлові підвальні приміщення загальною площею 116,8 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 90 (ОНВК № 90) для розміщення громадської організації, що проводить заняття зі східних єдиноборств згідно зі статутною діяльністю (погодинно) Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 194,0 кв.м, о розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 25 (ОЗОШ № 16) для розміщення громадської організації, що проводить спортивні заняття зі східних єдиноборств, згідно зі статутною діяльністю. (погодинно) Частина нежилих приміщень першого поверху № 501 загальною площею 119,9 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 96, для розміщення майстерні з надання побутових послуг населенню. Нежитлові приміщення підвалу № 505 загальною площею 30,7 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 57, для розміщення майстерні з надання побутових послуг населенню. Частина нежитлових підвальних приміщень загальною площею 92,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 66, для розміщення майстерні з надання побутових послуг. Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 175,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 26а, для розміщення торгівельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи. Нежитлова одноповерхова будівля загальною площею 162,4 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, пляж «Ланжерон», 1-Б, для розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи. Індивідуально визначене майно у вигляді бетонного майданчика (інв. № 110-ПЛ) загальною площею 100,7 кв.м, що розташований за адресою: м. Одеса, пляж «Ланжерон», для розміщення об’єкту громадського харчування та місця відпочинку населення. 11. Нежилі підвальні приміщення загальною площею 59,8 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 45, для розміщення майстерні з надання побутових послуг.

Заяви про оренду приймаються до 04.11.2019 р. з 13.00 до 16.00 за адресою:

За додатковою інформацією звертатися до відділу приватизації та конкурсних процедур за телефонами: 705-90-30, 705-90-35