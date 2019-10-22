Одеситок за програмою «Здоров'я» забезпечують доступною мамографією



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В Одесі готується до відкриття Центр здоров'я сім'ї з розширеними можливостями мамографічної діагностики

Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози відзначають щорічно 20 жовтня. Рак молочної залози займає перше місце по захворюваності та смертності серед жінок у всьому світі. Щорічно в світі на рак молочної залози хворіють близько півмільйона людей. В Одесі минулого року на рак грудної залози захворіли 5883 людини, з них 49 чоловіків.

Ключове значення має діагностика раку молочної залози на ранніх стадіях, коли він добре піддається лікуванню, а також своєчасне виявлення передпухлинних станів. Кожна жінка повинна щорічно відвідувати гінеколога і мамолога, незалежно від того, є скарги чи ні - адже часто онкологічні процеси спочатку протікають безсимптомно, а запущені форми раку важче піддаються лікуванню.

Починаючи з 40-річного віку, кожна жінка повинна проходити скринінгову мамографію раз на два роки або частіше, якщо виявляється патологія молочної залози. До цього віку рекомендовано ультразвукове обстеження.

В Одесі за міською програмою «Здоров'я» мешканок міста забезпечують доступною мамографії. У клініко-діагностичному Центрі №6 по вул. Маршала Говорова, 26-а працює Центр здоров'я грудної залози, оснащений мамографом і апаратом УЗД. Плівка для мамографії купується за кошти міського бюджету Одеси.

За п'ять років роботи Центру тут проведено понад 20 тисяч мамографічних досліджень і близько 15 тисяч УЗД. Це дозволило своєчасно виявити ряд онкозахворювань молочної залози на ранній стадії і призначити необхідне лікування.

В даний час в структурі клініко-діагностичного Центру №6 готується до відкриття Центр здоров'я сім'ї по вул. Зоопарковій. Тут будуть працювати не тільки мамологи, але і онкомамологи, гінекологи, хірурги. Центр буде оснащений двома мамографічними апаратами, в тому числі цифровим мамографом, а також сучасним УЗД-апаратом.

Імунологічна лабораторія Центру забезпечить широкий спектр досліджень, пов'язаних не лише з онкологією, але й різними гормональними дослідженнями, необхідними для пацієнтів. Центр здоров'я сім'ї розрахований не тільки на жінок, тут будуть проводитися діагностика і лікування гінекомастії та інших захворювань у чоловіків, а також підлітків.