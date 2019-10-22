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    Нью-Йорк під Донецьком. Селищу хочуть повернути історичну назву

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    <span>У Донецькій області може з'явиться свій Нью-Йорк</span> - Нью-Йорк під Донецьком. Селищу хочуть повернути історичну назву
    У Донецькій області може з'явиться свій Нью-Йорк

    Селище Новгородське в Донецькій області називалося Нью-Йорком до 1951 року

    Частина жителів селища Новгородське в Донецькій області виступили за повернення населеному пункту історичної назви - Нью-Йорк. Про це повідомляє Вільне радіо.

    Селище розташоване недалеко від лінії розмежування і підпорядковане Торецькій військово-цивільній адміністрації. Голова Донецької ОДА Павло Кириленко заявив, що він не проти повернення селищу історичної назви.

    «Якщо мешканці мають таке бажання, якщо воно обґрунтоване і обговорене між ними, то воно (клопотання, - ред.) буде розглянуто і прийнято позитивно», - розповів Кириленко.

    Якщо місцева влада схвалить цю ідею, проект перейменування повинні будуть остаточно затвердити в Раді.

    Назва Нью-Йорк для міста історична. За даними видання «Етнографічний Донбас», населений пункт заснували в 1877 році німці, яких запросила імператриця Катерина II. У 1951 році президія Верховної Ради Української РСР видала указ про перейменування селища міського типу Нью-Йорк на Новгородське.

    2414071.

    Зазначимо, що до Верховної Ради минулого скликання двічі подавали проекти постанови про перейменування Новгородського на Нью-Йорк. Однак, обидва проекти були відкликані у зв'язку з переобранням Верховної Ради України.

     

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