Нью-Йорк під Донецьком. Селищу хочуть повернути історичну назву
Селище Новгородське в Донецькій області називалося Нью-Йорком до 1951 року
Частина жителів селища Новгородське в Донецькій області виступили за повернення населеному пункту історичної назви - Нью-Йорк. Про це повідомляє Вільне радіо.
Селище розташоване недалеко від лінії розмежування і підпорядковане Торецькій військово-цивільній адміністрації. Голова Донецької ОДА Павло Кириленко заявив, що він не проти повернення селищу історичної назви.
«Якщо мешканці мають таке бажання, якщо воно обґрунтоване і обговорене між ними, то воно (клопотання, - ред.) буде розглянуто і прийнято позитивно», - розповів Кириленко.
Якщо місцева влада схвалить цю ідею, проект перейменування повинні будуть остаточно затвердити в Раді.
Назва Нью-Йорк для міста історична. За даними видання «Етнографічний Донбас», населений пункт заснували в 1877 році німці, яких запросила імператриця Катерина II. У 1951 році президія Верховної Ради Української РСР видала указ про перейменування селища міського типу Нью-Йорк на Новгородське.
Зазначимо, що до Верховної Ради минулого скликання двічі подавали проекти постанови про перейменування Новгородського на Нью-Йорк. Однак, обидва проекти були відкликані у зв'язку з переобранням Верховної Ради України.