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    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнків «Як я розумію гендер»

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    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнків «Як я розумію гендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнків «Як я розумію гендер»
    В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнків «Як я розумію гендер»
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    Понад 60 творчих робіт представили одеські школярі на міський конкурс малюнків «Як я розумію гендер». Переможці та лауреати отримали нагороди

    З 10 вересня по 7 жовтня 2019 року департаментом освіти та науки Одеської міської ради був проведений міський конкурс малюнка «Як я розумію ґендер» серед учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста.

    Понад 60 творчих робіт учнів закладів освіти були представлені на конкурс, з них для участі компетентним журі були відібрані 16 робіт за І (9-13 років) та ІІ (14-17 років) віковими категоріями.

    За результатами оцінювання журі визначені кращі роботи, зокрема:

    І категорія (9 -13 років):

    • 1 місце – Анастасія Кропивченко, учениця Одеської ЗОШ № 18;
    • 2 місце – Юлія Мельник, учениця Одеської ЗОШ № 31;
    • 3 місце – Катерина Кожина, учениця Одеської гімназії № 5;

    ІІ категорія (14-17 років):

    • 1 місце – Діана Хінєва, учениця Одеської ЗОШ № 55;
    • 2 місце – Анна Кравець, Анна Нікітенко, учениці Одеської ЗОШ № 72;
    • 3 місце – Діана Бабич, учениця Одеської СШ № 40.

    Результати міського конкурсу малюнків «Як я розумію гендер» були оголошені 18 жовтня 2019 року під час проведення ІІ Одеської жіночої конференції.
    Переможці та призери конкурсу нагороджені дипломами та цінними подарунками.

    Міський конкурс малюнків «Як я розумію гендер» проводився з метою сприяння реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у місті Одесі, удосконалення організації та змісту освітнього процесу на засадах гендерної рівності та поваги до прав і свобод осіб кожної статі, а також підвищення обізнаності дітей та учнівської молоді з питання гендерної рівності.
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