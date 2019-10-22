В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнків «Як я розумію гендер»



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Понад 60 творчих робіт представили одеські школярі на міський конкурс малюнків «Як я розумію гендер». Переможці та лауреати отримали нагороди

З 10 вересня по 7 жовтня 2019 року департаментом освіти та науки Одеської міської ради був проведений міський конкурс малюнка «Як я розумію ґендер» серед учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста.

Понад 60 творчих робіт учнів закладів освіти були представлені на конкурс, з них для участі компетентним журі були відібрані 16 робіт за І (9-13 років) та ІІ (14-17 років) віковими категоріями.

За результатами оцінювання журі визначені кращі роботи, зокрема:

І категорія (9 -13 років):

1 місце – Анастасія Кропивченко, учениця Одеської ЗОШ № 18;

2 місце – Юлія Мельник, учениця Одеської ЗОШ № 31;

3 місце – Катерина Кожина, учениця Одеської гімназії № 5;

ІІ категорія (14-17 років):

1 місце – Діана Хінєва, учениця Одеської ЗОШ № 55;

2 місце – Анна Кравець, Анна Нікітенко, учениці Одеської ЗОШ № 72;

3 місце – Діана Бабич, учениця Одеської СШ № 40.

Результати міського конкурсу малюнків «Як я розумію гендер» були оголошені 18 жовтня 2019 року під час проведення ІІ Одеської жіночої конференції.

Переможці та призери конкурсу нагороджені дипломами та цінними подарунками.

Міський конкурс малюнків «Як я розумію гендер» проводився з метою сприяння реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у місті Одесі, удосконалення організації та змісту освітнього процесу на засадах гендерної рівності та поваги до прав і свобод осіб кожної статі, а також підвищення обізнаності дітей та учнівської молоді з питання гендерної рівності.