В Одесі підбили підсумки конкурсу малюнків «Як я розумію гендер»
Понад 60 творчих робіт представили одеські школярі на міський конкурс малюнків «Як я розумію гендер». Переможці та лауреати отримали нагороди
З 10 вересня по 7 жовтня 2019 року департаментом освіти та науки Одеської міської ради був проведений міський конкурс малюнка «Як я розумію ґендер» серед учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста.
Понад 60 творчих робіт учнів закладів освіти були представлені на конкурс, з них для участі компетентним журі були відібрані 16 робіт за І (9-13 років) та ІІ (14-17 років) віковими категоріями.
За результатами оцінювання журі визначені кращі роботи, зокрема:
І категорія (9 -13 років):
- 1 місце – Анастасія Кропивченко, учениця Одеської ЗОШ № 18;
- 2 місце – Юлія Мельник, учениця Одеської ЗОШ № 31;
- 3 місце – Катерина Кожина, учениця Одеської гімназії № 5;
ІІ категорія (14-17 років):
- 1 місце – Діана Хінєва, учениця Одеської ЗОШ № 55;
- 2 місце – Анна Кравець, Анна Нікітенко, учениці Одеської ЗОШ № 72;
- 3 місце – Діана Бабич, учениця Одеської СШ № 40.
Результати міського конкурсу малюнків «Як я розумію гендер» були оголошені 18 жовтня 2019 року під час проведення ІІ Одеської жіночої конференції.
Переможці та призери конкурсу нагороджені дипломами та цінними подарунками.