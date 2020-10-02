На Балтській дорозі провели капремонт мереж зовнішнього освітлення



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77 світлодіодних світильників, 1805 метрів нової кабельної лінії і 30 опор з'явилися на Балтській дорозі після капремонту

Фахівцями КП «Одесміськсвітло» виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на Балтській дорозі.

У зв'язку зі зверненнями громадян з питання необхідності проведення капремонту зовнішнього освітлення, що неодноразово надходили, фахівцями підприємства було проведено відповідне обстеження і намічений обсяг робіт.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення було проведено на ділянках Балтської дороги - від вулиці 3-ї Пересипської до вулиці 10-ї Пересипської, а також на ділянці від вулиці Жевахової до будинку № 48.



У процесі капремонту було встановлено 77 світлодіодних світильників, проведено заміну 1805 метрів кабельної лінії і замінено 30 опор.

Наразі якість зовнішнього освітлення на Балтській дорозі відповідає європейським нормам.