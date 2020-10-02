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    На Балтській дорозі провели капремонт мереж зовнішнього освітлення

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    На Балтській дорозі провели капремонт мереж зовнішнього освітлення

    77 світлодіодних світильників, 1805 метрів нової кабельної лінії і 30 опор з'явилися на Балтській дорозі після капремонту

    Фахівцями КП «Одесміськсвітло» виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на Балтській дорозі.

    У зв'язку зі зверненнями громадян з питання необхідності проведення капремонту зовнішнього освітлення, що неодноразово надходили, фахівцями підприємства було проведено відповідне обстеження і намічений обсяг робіт.

    Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення було проведено на ділянках Балтської дороги - від вулиці 3-ї Пересипської до вулиці 10-ї Пересипської, а також на ділянці від вулиці Жевахової до будинку № 48.

    У процесі капремонту було встановлено 77 світлодіодних світильників, проведено заміну 1805 метрів кабельної лінії і замінено 30 опор.

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    На Балтській дорозі провели капремонт мереж зовнішнього освітлення
    На Балтській дорозі провели капремонт мереж зовнішнього освітлення
    На Балтській дорозі провели капремонт мереж зовнішнього освітлення
    На Балтській дорозі провели капремонт мереж зовнішнього освітлення

    Наразі якість зовнішнього освітлення на Балтській дорозі відповідає європейським нормам.

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