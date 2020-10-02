Пальчевський веде в мери Одеси адвоката Болдіна, який «витягнув» із СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк



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Максим Болдін фото з відкритих джерел

Максим Болдін був главою юридичного департаменту Одеської міськради

Першим номером списку «Перемоги Пальчевського» на виборах до Одеської міської ради став адвокат Максим Болдін, який був підозрюваним у справі про корупцію та захищав в суді Ігоря Павловського. Про це повідомили Вести.

Згідно з соціологією, «Перемога Пальчевського» не долає прохідний бар'єр до міськради. За версією видання, партія може програти вибори, зокрема через присутність у списку «токсичних персонажів, від яких інші партії, на щастя, встигли відмахнутися». Один із них – Максим Болдін – очолив боротьбу за крісло мера.

Максим Болдін був главою юридичного департаменту Одеської міськради й особистим адвокатом ексмера Едуарда Гурвіца. У 2011 році проходив підозрюваним у «справі Смоляра», коли чиновники за безцінь розпродали 23 об'єкти комунальної власності. «Болдін особисто візував рішення, які завдали місту, за найскромнішими оцінками, 37 млн грн збитків... Деякий час він навіть провів у СІЗО, однак відповідальності уник. Одеські ЗМІ тоді писали: допоміг тесть Джумбер Романадзе – колишній заступник голови обласного управління СБУ», – йдеться в публікації.

Максим Болдін (фото: facebook)

Болдін також був захисником Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк. Активісти ініціативної групи «Хто замовив Катю Гандзюк» звинувачували його в дачі неправдивих свідчень про нібито незадовільний стан здоров'я Павловського, що дозволили підозрюваному вийти на свободу. «Ми знаємо, що ототожнювати адвоката з клієнтом – не дуже правильно. Але Болдін не просто «виконує свою роботу». Він бреше задля свободи вбивці», – йшлося в заяві активістів.

Влітку 2019 року Болдін став одним із кандидатів, запропонованих президентом Володимиром Зеленським на пост глави Одеської ОДА. Новина викликала широкий громадський резонанс. «Пролетівши» повз губернаторство, Болдін шукав можливість стати депутатом, а краще мером. І знайшов її. Очолив список «Перемоги Пальчевського», – пишуть Вести.

У списку під номерами 3 і 12 також балотуються заступник міністра охорони здоров'я Кабміну Азарова Владлена Дубініна і її чоловік Олег Лук'янчук – глава Одеського обласного онкодиспансеру, де рік тому прогримів «порноскандал».